Coles de Bruselas en freidora de aire: receta crujiente por fuera y tierna por dentro

Las coles de Bruselas arrastran una injusta fama de verdura aburrida y amarga, fruto casi siempre de cocciones excesivas en agua que dejaban la casa inundada de un aroma espeso y desagradable. Quienes las recuerdan con rechazo infantil probablemente nunca las hayan probado bien tostadas, con esa superficie crujiente que contrasta radicalmente con un interior tierno y mantecoso.

Aprender a cocinarlas con aire caliente transforma por completo su naturaleza, logrando resultados que nada tienen que envidiar a las clásicas Coles de Bruselas al horno, pero ahorrando tiempo y energía en la cocina. La freidora de aire se convierte aquí en el aliado perfecto para conseguir ese punto crujiente sin necesidad de inundarlas en aceite, respetando al máximo su perfil nutritivo.

Ingredientes

500 gramos de coles de Bruselas frescas

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 cucharadita de ajo en polvo

Media cucharadita de pimentón dulce o ahumado

Sal fina al gusto

Pimienta negra recién molida

Cómo hacer coles de Bruselas en freidora de aire paso a paso

Lavar las coles de Bruselas bajo el grifo y retirarles las hojitas externas que estén marchitas o estropeadas. Cortar la base dura del tallo de cada pieza y partirlas todas por la mitad de forma longitudinal para que absorban mejor los condimentos y queden planas en la base. Secar bien las mitades con papel absorbente; este paso resulta fundamental para asegurar que la verdura se dore en lugar de cocerse al vapor. Introducir las coles en un bol amplio, verter el aceite de oliva virgen extra por encima y remover con las manos para que queden bien impregnadas. Espolvorear el ajo en polvo, el pimentón, la sal y la pimienta negra, mezclando de nuevo con energía para repartir las especias de manera uniforme. Precalentar la freidora de aire a 190 grados durante unos minutos y volcar las coles en la cesta procurando que no queden demasiadas amontonadas. Programar 15 minutos a 190 grados, sacudiendo la cesta o removiendo las piezas con unas pinzas a mitad de tiempo para garantizar un tueste homogéneo en todas ellas.

Trucos para que salga perfecto

El secreto absoluto para que queden crujientes por fuera y tiernas por dentro radica en eliminar toda la humedad superficial antes de añadir el aceite. Si la cesta de tu freidora es pequeña, es preferible cocinar en dos tandas en lugar de llenar demasiado el aparato, ya que el flujo de aire necesita circular libremente.

Si te apasiona explorar texturas fundentes y cremosas en este tipo de crucíferas, también puedes inspirarte en recetas reconfortantes como unas Coles de bruselas gratinadas cuando dispongas de más tiempo para usar el horno tradicional.

Variantes de la receta

Para los días en los que busques matices aromáticos diferentes, puedes terminar el plato rociando unas gotas de zumo de limón fresco y un poco de ralladura justo al sacarlas de la cesta.

Si prefieres explorar preparaciones más tradicionales donde la verdura absorbe grasas nobles con hierbas finas, las técnicas empleadas en las Coles de bruselas al vapor ofrecen una alternativa ligera y muy aromática para variar el menú semanal.

Con qué acompañar coles de Bruselas en freidora de aire

Funcionan de maravilla como guarnición de carnes asadas, pechugas de pollo a la plancha o pescados blancos al horno.

Cómo conservarlas

Lo ideal es consumirlas recién hechas para disfrutar de la textura crujiente de las hojas exteriores. Si sobran algunas, aguantan en un recipiente hermético dentro de la nevera hasta dos días, aunque perderán rigidez al recalentarlas de nuevo un par de minutos en la freidora de aire.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo de cocción: 15 minutos

Porciones: 3 o 4 personas

Tipo de cocina: Casera moderna / Saludable en freidora de aire

Tipo de comida: Guarnición o plato principal ligero

Calorías totales aproximadas: 110 kcal por porción