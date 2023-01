Coles de Bruselas a la lionesa, la receta de verduras que buscabas

Comer saludable no tiene por qué ser sinónimo de comer aburrido y un buen ejemplo de ello es esta receta de coles de Bruselas a la lionesa. Además, se trata de un plato sumamente sencillo y rápido de hacer, perfecto para esos días en los que no disponemos de mucho tiempo para cocinar o simplemente no nos apetece, pero aún así deseamos comer saludable.

Además de su sencillez y extraordinaria combinación de sabores, este plato es fácil de hacer en casa. Y es que las coles de Bruselas son una magnífica fuente de potasio, fibra, ácido fólico y diferentes vitaminas. Es por ello que su consumo es beneficioso para prevenir una amplia variedad de enfermedades, incluyendo varios tipos de cáncer. En general, el consumo de coles de Bruselas ayuda a fortalecer el sistema inmune, además de la salud de la sangre y los huesos, sin contar con que también es un magnífico aliado para proteger la salud de las células, ya que actúa como un poderoso antioxidante.

Ingredientes: