Tarta de higos Thermomix: receta casera con fruta de temporada

Se acaba el verano y llegan los higos. Pero cuando la cosecha se acumula en la cocina y las ramas amenazan con desbordarse, transformar la fruta en un postre casero se convierte en un acierto absoluto. Aprovechar nuestra thermomix para triturar masas, batir cremas o ligar rellenos simplifica el trabajo pesado, dejando el protagonismo absoluto al sabor natural de la fruta.

Conseguir una textura melosa sin que la base quede húmeda exige dominar los tiempos de horneado, un reto sencillo si te guías por propuestas tradicionales como la clásica Tarta de higos, ideal para familiarizarse con el comportamiento de este ingrediente en caliente.

Ingredientes

1 lámina de masa quebrada o brisa

600 gramos de higos frescos maduros pero firmes

3 huevos camperos

150 gramos de azúcar blanco

200 mililitros de nata líquida para montar

50 gramos de mantequilla fundida

1 cucharadita de extracto de vainilla

Una pizca de canela en polvo

1 cucharada de maicena

Cómo hacer tarta de higos Thermomix paso a paso

Ve precalentando el horno a 180 grados y preparando un molde para tartas redondo. Pon en el molde la masa quebrada extendida, pinchando con un tenedor para evitar que suba en el horno. Hornea unos 10 minutos la masa sola. En el vaso de la thermomix coloca los huevos, el azúcar, la nata líquida, la mantequilla fundida. Echa también el extracto de vainilla, la pizca de canela y la maicena. Trabaja medio minuto a velocidad 4 para obtener una crema homogénea y sin grumos. Lava los higos con delicadeza bajo un hilo de agua fría, retirales el rabito verde y córtalos en cuartos o en mitades longitudinales, según el tamaño de la pieza. Distribuye los higos cortados sobre la base de masa ya templada, colocándolos de forma radial o ligeramente montados unos sobre otros para aprovechar toda la superficie. Vierte la crema líquida elaborada en el vaso de manera uniforme sobre los higos, asegurando que penetre bien entre los huecos sin moverlos de sitio. Hornea a 180 grados durante 35 o 40 minutos hasta que la superficie adquiera un tono dorado uniforme y la crema central haya cuajado por completo al tacto.

Trucos para que salga perfecto

Los higos tienen una gran cantidad de humedad al calentarlos, por lo que es buena idea espolvorear unos cuantos trozos de almendras finamente molidas o de almidón de maíz sobre la base de la masa antes de agregar los higos, eliminando el exceso de humedad.

Si buscas un contraste sofisticado donde el dulzor de la fruta se balancee con notas saladas, puedes explorar combinaciones tan sugerentes como la Tarta de higos y queso de cabra, perfecta para sorprender en una merienda especial sin complicarse demasiado la vida entre fogones.

Variantes de la receta

Cuando prefieras una textura más crujiente y una elaboración express que apenas requiera planificación, las alternativas basadas en Tarta de higos y hojaldre ofrecen un resultado hojaldrado sensacional, donde la fruta se carameliza ligeramente en superficie al entrar en contacto directo con el calor del horno.

Con qué acompañar tarta de higos Thermomix

Una porción de esta tarta templada gana enteros si se presenta acompañada de una bola de helado artesanal de vainilla que contraste con el calor del bizcocho, un copete de nata montada sin exceso de azúcar o un hilo fino de miel de milflores por encima justo antes de llevar a la mesa.

Un café negro bien cargado o una infusión de hierbas sin azúcar resultan compañeros excelentes para limpiar el paladar entre bocado y bocado, realzando las notas dulces y terrosas propias de esta fruta otoñal.

Cómo conservar tarta de higos Thermomix

Lo ideal es consumirla durante las primeras veinticuatro horas para disfrutar plenamente de la textura crujiente de la masa antes de que absorba demasiada humedad. No obstante, se mantiene perfectamente en la nevera dentro de un recipiente cerrado hasta tres días, aunque se recomienda sacarla media hora antes de consumir para que recupere temperatura ambiente.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 20 minutos

Tiempo de cocción: 40 minutos

Porciones: 8 personas

Tipo de cocina: Repostería casera de temporada

Tipo de comida: Postre, merienda o celebración

Calorías totales aproximadas: 310 kcal por porción