Codornices Thermomix: receta tradicional para ocasiones especiales

La cocina de caza menor arrastra la falsa fama de ser un terreno farragoso, reservado a cocineros armados de paciencia infinita y horas libres frente a los fogones. Las codornices, con su carne delicada pero de sabor intenso, suelen intimidar a quienes temen pasarse de cocción y arruinar una pieza noble. Sin embargo, contar con un ayudante mecánico en la encimera cambia por completo las reglas del juego.

Preparar codornices en la Thermomix permite controlar los tiempos al milímetro, logrando salsas melosas y carnes que se desprenden del hueso sin esfuerzo, ideales para coronar una mesa de celebración sin pasar la jornada entera atrapado en la cocina.

Antes de encender el aparato, vale la pena recordar que la versatilidad de esta carne admite múltiples enfoques, desde los clásicos asados hasta preparaciones más elaboradas que puedes consultar en estas recetas de Codornices. La versión que hoy ocupa los fogones busca ese equilibrio perfecto entre la tradición del puchero de siempre y la comodidad moderna.

Ingredientes

4 codornices limpias y evisceradas

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

1 zanahoria mediana

100 mililitros de vino blanco seco

50 mililitros de aceite de oliva virgen extra

150 mililitros de caldo de ave o de carne

1 hoja de laurel

Una ramita de tomillo fresco

Pimienta negra molida al gusto

Sal fina al gusto

Cómo hacer codornices en Thermomix paso a paso

Introducir en el vaso la cebolla cortada en cuartos, los dientes de ajo y la zanahoria en rodajas gruesas. Programar 5 segundos a velocidad 5 para tropezar los vegetales y bajar los restos hacia las cuchillas con la espátula. Verter el aceite de oliva virgen extra y sofreír programando 8 minutos, temperatura Varoma y velocidad 1, sin colocar el cubilete para favorecer la evaporación. Incorporar las codornices previamente salpimentadas por dentro y por fuera, colocándolas con cuidado en el fondo del vaso o repartidas entre el vaso y el recipiente Varoma si el espacio es ajustado. Añadir el vino blanco, el caldo de ave, la hoja de laurel y la ramita de tomillo fresco, asegurando que los líquidos rieguen de manera uniforme las piezas. Programar 25 minutos, temperatura 100 grados, giro inverso y velocidad cuchara, permitiendo que la carne se cocine lentamente en su propio jugo sin romperse. Retirar las codornices con una pinza y reservarlas en una fuente caliente mientras se tritura la salsa resultante a velocidad 7 durante 30 segundos si se prefiere una textura fina, o servirla tal cual con los tropezones de verdura.

Trucos para que salga perfecto

La clave de una buena pieza de caza en este electrodoméstico radica en no sobrepasar el tiempo de cocinado para evitar que la pechuga se reseque, ya que es una carne muy magra. Si notas que el fondo ha quedado demasiado líquido tras el tiempo programado, retira el cubilete en los últimos cinco minutos de cocción para concentrar los jugos.

Para los amantes de los toques tradicionales con un giro aromático, las Recetas de codornices al ajillo ofrecen una alternativa fantástica donde el ajo dorado toma todo el protagonismo.

Variantes de la receta

Si buscas impresionar a comensales exigentes con propuestas de alta cocina casera, puedes explorar ideas inspiradas en Codornices recetas gourmet, añadiendo un chorrito de brandy al sofrito, un puñado de uvas pasas hidratadas en moscatel o unas setas de temporada salteadas que aporten un matiz terroso inigualable al conjunto del plato.

Con qué acompañar codornices Thermomix

Un plato de esta categoría pide guarniciones sencillas que dejen brillar la salsa. Unas patatas panaderas horneadas con un toque de romero, un puré de patata trufado o una cama de arroz blanco de grano largo absorben de maravilla el jugo concentrado de la cocción.

Cómo conservar codornices Thermomix

Estas aves aguantan perfectamente un par de días en la nevera dentro de un recipiente hermético, ganando incluso intensidad en el sabor de la salsa al asentarse los caldos. También admiten la congelación una vez cocinadas, aunque se recomienda descongelar lentamente en refrigeración antes de calentar a fuego suave.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo de cocción: 25 minutos

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Española tradicional / Casera

Tipo de comida: Almuerzo principal para ocasiones especiales

Calorías totales aproximadas: 380 kcal por porción