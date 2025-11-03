Arroz con setas al estilo Arguiñano: receta otoñal llena de sabor
Arroz con setas Arguiñano: receta otoñal, fácil de preparar y con un sabor que reconforta. Te dejamos aquí el paso a paso.
Arroz casero con champiñones
Risotto cremoso de champiñones
Arroz meloso con setas en Thermomix
Pocas cosas evocan tanto el otoño como el olor de un buen arroz con setas recién hecho. Es un plato humilde, de esos que reconfortan el cuerpo y alegran el alma. Las setas aportan ese sabor a tierra y bosque que tanto gusta en esta época, y combinadas con el arroz crean una mezcla suave, cremosa y llena de matices. Siguiendo el estilo sencillo y sabroso de Karlos Arguiñano, te cuento cómo preparar un arroz que triunfa siempre: fácil, natural y con mucho gusto.
Ingredientes
Para 4 personas:
Preparación paso a paso
- Preparar las verduras y las setas.
Limpia bien las setas con un paño húmedo o un pincel; evita mojarlas demasiado para que no pierdan sabor. Córtalas en trozos medianos. Pela y pica la cebolla, los ajos, el pimiento y el tomate, todo bien fino.
- Hacer el sofrito.
Calienta un buen chorro de aceite en una sartén amplia o paellera. Añade la cebolla y el pimiento, y deja que se pochen lentamente hasta que queden blandos y transparentes. Incorpora el ajo y el tomate, y deja que todo se cocine unos minutos, removiendo hasta que se forme una salsa espesa y sabrosa.
- Saltear las setas.
Añade las setas al sofrito y cocínalas unos cinco minutos, moviendo de vez en cuando. Soltarán algo de agua, pero no pasa nada: ese jugo le dará un sabor increíble al arroz. Ajusta de sal y pimienta.
- Incorporar el arroz.
Echa el arroz y remueve un par de minutos para que se impregne bien con los sabores del sofrito. Luego añade el vino blanco y deja que el alcohol se evapore por completo antes de seguir.
- Añadir el caldo y cocinar.
Vierte el caldo caliente poco a poco y agrega las hebras de azafrán o el colorante. Cocina a fuego medio durante unos 18 o 20 minutos, removiendo de vez en cuando. Si ves que se queda sin líquido, añade un poco más de caldo caliente.
- Reposar y servir.
Cuando el arroz esté en su punto, apaga el fuego y déjalo reposar unos minutos tapado con un paño limpio. Justo antes de servir, espolvorea perejil picado para darle color y frescor.
Consejos del chef
- Si te gusta más cremoso, añade una cucharada de mantequilla o un poco de queso rallado al final.
- Puedes usar caldo de carne para un sabor más intenso.
- Acompaña este plato con una copa de vino blanco seco y pan crujiente: no necesitarás nada más.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 50 minutos
Porciones: 4 raciones
Información nutricional: Aproximadamente 480 calorías por porción
Tipo de cocina: Española / Mediterránea
Tipo de comida: Plato principal
Es esta una receta que no necesita adornos: solo buenos ingredientes y un poco de cariño. Ideal para los días frescos de otoño, cuando apetece sentarse a la mesa y disfrutar de un plato de cuchara que sabe a hogar y a temporada.