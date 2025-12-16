El truco del chef Dani García para que los gambones a la plancha queden perfectos: «Sólo necesitan sal y…»

El chef Dani García tiene un truco para que los gambones a la plancha queden perfectos, sólo necesitas sal y un elemento secreto. Es hora de saber en primera persona qué es lo que podemos conseguir con la ayuda de una materia prima de esas que impresionan y que pueden darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Estaremos pendientes de un giro radical que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que será el que nos acompañará en estos días de una manera en la que todo puede ser posible.

El chef Dani García tiene el truco que necesitas

Así puedes crear unos deliciosos gambones a la plancha

Un buen aliado de una cena o comida de gala es sin duda alguna, unos gambones bien cocinados. Dani García es el chef que nos enseñará a cocinarlos de la mejor manera posible. Con un detalle que puede ser esencial en estos días.

Nada más que un poco de sal y unas gotas de agua son necesarias para conseguir unos gambones a la plancha que quedarán de vicio. Es cuestión de apostar por ingredientes de primera calidad para obtener el resultado que necesitamos un buen gambón que se fusionará en una gama de sabores espectacular.

Te proponemos una receta para mojar pan que te hará descubrir lo mejor de una combinación de ingredientes sencillos y a la vez que quedan de vicio. Prepara el pan para mojar y disfrutar de una gama de sabores que te hará disfrutar al máximo.

Ingredientes:

2 docenas de gambones frescos

1 taza de whisky

1 ½ tazas de aceite de oliva virgen extra

7 dientes de ajo

Sal al gusto

Cómo preparar gambones horneados al whisky:

Retirar la cabeza de los gambones y lavarlos muy bien con suficiente agua. Dejar escurrir. Salar sutilmente los gambones. En una fuente apta para horno, colocar los gambones con las patas hacia arriba, con su cáscara. Pelar y cortar en láminas los dientes de ajo y repartirlas sobre los gambones. Añadir sobre los gambones el aceite de oliva virgen extra y el whisky. Tapar la fuente con papel film. Dejar macerando los gambones con el aceite y el whisky durante 3-4 horas dentro de la nevera. Transcurrido el tiempo, retirar la fuente con los gambones de la nevera y precalentar el horno a 200 grados. Una vez caliente el horno, introducir la fuente en el horno y dejar cocinar durante 10 minutos. Retirar del horno y servir los gambones horneados caliente con el jugo de la cocción.

Con un buen vino blanco los resultados pueden ser especialmente agradables, en especial si tenemos en cuenta que puedes dejar la receta preparada y encender el horno cuando lleguen los invitados.