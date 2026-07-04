La prisa ya no es excusa: el increíble truco de Ferrán Adríà para hacer una tortilla con patatas fritas de bolsa como las de toda la vida

Pensamos que los mejores chefs sólo se dedican a la alta cocina y viven alejados de la realidad. Sin embargo, Ferran Adrià ha demostrado lo contrario y nos ha regalado algunos trucos caseros increíbles. Por ejemplo, una receta de tortilla de patatas fácil que no te convencerá de primeras.

En vez de pasarte la tarde pelando patatas y gastando un montón de aceite (que sigue carísimo), lo que propone Ferran Adrià es que prepares la tortilla con patatas fritas de bolsa. Eso sí, de buena calidad.

El propio Ferran Adrià mostró en un vídeo que esta receta puede hacerse en menos de cinco minutos, ya que sólo necesitas batir los huevos, añadir las patatas de la bolsa y cuajar la tortilla 30 segundos por cada lado.

El truco de Ferran Adrià para hacer tortilla de patatas con papas fritas de bolsa

Todos conocemos los ingredientes básicos de la tortilla de patatas, pero el truco de Ferran Adrià consiste en sustituir uno de ellos por otro producto similar: las patatas fritas de bolsa.

Elijas las que elijas, es fundamental que sean patatas de buena calidad porque si no la diferencia sí que será más notable. La principal ventaja es que las patatas ya están fritas, saladas y crujientes, así que sólo debes lograr que absorban parte del huevo sin deshacerse del todo.

Para una tortilla de unas 6 raciones, una referencia útil es usar 5 huevos y unos 180 gramos de patatas fritas de bolsa. También se puede añadir cebolla frita, aunque es opcional.

Cómo preparar la tortilla de patatas de Ferran Adrià en menos de cinco minutos

Si tienes los ingredientes a mano puedes preparar la tortilla de patatas de Ferran Adrià en menos de cinco minutos, especialmente si te gusta comerla poco hecha y sin cebolla.

El primer paso es batir los huevos e incorporar las patatas de bolsa poco a poco. Conforme las vayas añadiendo rómpelas al gusto, según la textura que te guste. Además, según la marca que elijas y tus preferencias puedes añadirle sal.

No las aplastes demasiado ya que sí quedan completamente deshechas parecerá un puré cuando te metas un trozo en la boca. Si encuentras el punto, será casi imposible diferenciarla de una tortilla de patatas tradicional.

Por último lo que debes hacer es cuajar la tortilla y ahí sólo tú sabes en qué punto te gusta. En el caso de Ferran Adrià y otros chefs de prestigio, lo que recomiendan es cocinar a fuego medio-alto durante 30 segundos por lado.

Cómo lograr que la tortilla de papas de bolsa de Ferran Adrià parezca una receta tradicional

Si quieres que el sabor quede perfecto debes añadir un poco de tiempo a la receta. Por ejemplo, dejando que las patatas reposen un rato en el huevo, para que empapen sin llegar a quedarse blandas.

Como las patatas fritas de bolsa ya suelen llevar sal, conviene probar antes de añadir más. Aun así, si hace falta, se puede incorporar un poco para ajustar el sabor.

Donde te lo juegas todo es con la sartén y con el aceite. No te pases con la cantidad y apuesta por una sartén antiadherente. Además, no eches la mezcla del huevo y la patata hasta que esté bien caliente.