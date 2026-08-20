Clint Eastwood, actor y director (96 años): «No sé cómo curar la vejez»

Más de 70 años dentro de la industria audiovisual dan para mucho. Personajes imborrables, escenas memorables y sobre todo… frases que podrían aparecer esculpidas en ese dolmen tan cambiante llamado séptimo arte. Clint Eastwood ha trascendido la figura del icono actoral para terminar convertido en una referencia autoral, capaz de dejar su huella, tanto con citas cargadas de humor como con sentencias de una profunda carga vital. La honesta reflexión que traemos hoy pertenece a la que ha sido su última aparición actoral. La road movie crepuscular, Cry Macho (2021).

Dirigida por él mismo, la adaptación de la novela homónima del escritor norteamericano N. Richard Nash fue el penúltimo largometraje dirigido por el ganador de cuatro premios de la Academia. Ese honor corre a cargo de Jurado Nº 2, el pasado 2024. Ahora, a sus 96 años, y ya retirado oficialmente, de Eastwood sólo nos queda poder recordar algunas de sus mejores frases. Y una de ellas es, sin duda, su rol de Mike Milo, un domador de caballos jubilado que emerge como una clara metarreferencia de la propia edad avanzada del director y protagonista.

«No sé cómo curar la vejez» es la sentencia que Milo (Eastwood) pronuncia cuando le traen una perra vieja que se encuentra bastante enferma. Al revisarla, se da cuenta de que no posee ninguna enfermedad tratable, sino que esta se encuentra en el final de su vida. El rol de Eastwood mira a Rafo (Eduard Minett) y pronuncia la frase que funciona como un punto clave y paralelo al recorrido del viejo cowboy.

¿De qué trata ‘Cry Macho’? ¿En qué plataforma está disponible?

La trama nos sitúa a finales de los 70, donde una ex estrella del rodeo retirada (Eastwood) debe aceptar un encargo de su antiguo jefe: traer a su hijo pequeño desde México y alejarlo de su madre alcohólica. En el viaje, ambos se embarcarán en una inesperada aventura».

Cry Macho está disponible bajo suscripción en Prime Video, Movistar Plus (Ficción Total) y Atresplayer.

Las mejores frases de la filmografía de Clint Eastwood