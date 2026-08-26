El lema vital de Clint Eastwood, actor de 96 años: «No creo en el pesimismo. Si algo no sale como quieres, sigue adelante. Si piensas que va a llover, lloverá»

El actor Clint Eastwood ha cumplido ya 96 años y siempre nos sorprende con su filosofía de vida. Un hombre vitalista que en más de una ocasión ha comentado que él siempre prefiere enfrentarse de forma práctica a las situaciones complicadas que la vida le ha puesto por delante con frases como la siguiente: «No creo en el pesimismo. Si algo no sale como quieres, sigue adelante. Si piensas que va a llover, lloverá». Según la filosofía de Clint Eastwood hay que intentar evitar la negatividad porque puede condicionar lo que va a pasar en el futuro. Por eso lo mejor es continuar con el camino sin mirar atrás, aunque salgan las cosas mal. Según esta filosofía, la actitud de una persona ante los problemas es fundamental porque define como una persona se enfrenta a lo que le preocupa.

De hecho, antes de convertirse en actor y director, se tuvo que enfrentar a una situación muy complicada ya que cuando estaba haciendo el servicio militar en los años 50 el avión en el que viajaba se cayó al océano Pacífico. Al actor no le quedó más remedio que nadar durante varios kilómetros en agua helada para salvarse. Además, cuando intentó convertirse en actor en Hollywood, el actor tuvo que enfrentarse a años de rechazo y críticas duras sobre su aspecto físico. Todas esas experiencias vitales han marcado su personalidad y su forma de enfrentarse a los problemas.

Un comienzo complicado como actor

La primera oportunidad que tuvo el actor en el mundo del cine fue gracias a un asistente que conoció y le ayudó a conseguir una entrevista con Arthur Lubin, el director de Universal Pictures. Aunque al principio criticó su capacidad para convertirse en actor y le recomendó asistir a clases de interpretación, luego decidió contratarle para un pequeño papel. Esta oportunidad, aunque le abrió las puertas del mundo del cine, le supuso muchas críticas de los espectadores por pronunciar entre dientes, su rigidez y su estrabismo.

A pesar de las críticas, él siguió a delante y consiguió papeles pequeños en producciones como Lady Godiva, Never Say Goodbye o Escapade in Japan y una aparición especial en la serie de televisión Maverick. En esa época también logró un papel de aviador en La escuadrilla Lafayette y otro la película Ambush at Cimarron Pass, que el mismo considera lo peor de su carrera.

Después de una temporada en la que se alejó de las cámaras, el actor logró en el verano de 1958 el papel secundario de Rowdy Yates en la teleserie Rawhide de la CBS. Una serie que se emitió de 1959 a 1965 y que le dio cierta popularidad entre los espectadores.

De ser un actor desconocido al rey del western

Aunque el actor pasó por esos primeros momentos complicados, en los años sesenta le llegó su gran oportunidad cuando el realizador italiano Sergio Leone le ofreció ser el protagonista de la famosa ‘trilogía del dólar’, que estuvo compuesta por las películas Por un puñado de dólares (1964), La muerte tenía un precio (1965) y El bueno, el feo y el malo (1966).

Después de esta trilogía, el actor fue elegido para protagonizar otros westerns como La leyenda de la ciudad sin nombre (1969), Infierno de cobardes (1973), El jinete pálido (1985) o Sin perdón (1992) con las que se convirtió en una estrella de este género.

Además de en los westerns, Clint Eastwood trabajó en un gran número de películas de otros géneros como Mystic River (2003), Memorias de África (1985) y Cartas desde Iwo Jima (2006).

También el actor se ha consolidado después de años de trabajo duro como un director de éxito. Su carrera en este ámbito comenzó con la película Escalofrío en la noche en 1971 y se convirtió en una de sus grandes pasiones. Entre las 40 películas que ha dirigido Clint Eastwood destacan Sin perdón (1992) y Million Dollar Baby (2004) con las que ganó dos Oscars a Mejor director. También hay que citar otras películas como Un mundo perfecto (1993), Los puentes de Madison (1995), Mystic River (2003), Gran Torino (2008) y Cartas desde Iwo Jima (2006).

Su última aparición como actor fue en la película Cry Macho en 2021 en la que Clint Eastwood interpretó a un anciano que fue hace años una estrella de rodeo. Como director nos sorprendió en 2024 con el thriller judicial Jurado número 2 protagonizado por Nicholas Hoult que se puede ver en las plataformas de streaming HBO Max, Prime Video y Movistar Plus+. Kyle Eastwood, su hijo, confirmó que el actor se retiraba definitivamente del cine a los 96 años, tras una trayectoria de más de siete décadas y más de 65 producciones entre películas y series como actor y 40 como director.