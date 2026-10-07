El «extraño» consejo de Elon Musk para aliviar la acidez estomacal: esto es lo que dice la ciencia al respecto

Elon Musk tiene un truco para resolver uno de los problemas digestivos más habituales: la acidez estomacal y el reflujo durante la noche. El empresario ha explicado que en su casa utiliza un método tan sencillo como elevar ligeramente la parte de la cabecera de la cama colocando algunos libros debajo del armazón.

Este extraño consejo no es nuevo. Musk ya había hablado de ello en julio de 2022, cuando recomendó elevar unos centímetros la zona superior de la cama y evitar comer durante las tres horas anteriores a acostarse. Años después, aquella publicación volvió a circular en X y provocó nuevas preguntas entre los usuarios sobre la forma concreta de aplicar el consejo.

Uno de ellos quiso saber si bastaba con elevar la zona correspondiente a la cabeza o si debía levantarse toda la cama. Elon Musk respondió que coloca algunos libros debajo de la parte de la cabecera, de manera que toda la superficie quede ligeramente inclinada hacia los pies.

La cuestión, más allá de la peculiar forma de llevarla a cabo, tiene una explicación médica y nosotros sabemos qué dice la ciencia sobre este tema.

La acidez puede empeorar durante la noche

La enfermedad por reflujo gastroesofágico aparece cuando el contenido del estómago asciende hacia el esófago. Uno de los mecanismos implicados es el funcionamiento inadecuado del esfínter esofágico inferior, una estructura muscular que actúa como barrera entre ambos órganos.

Cuando una persona está de pie o sentada, lo que cada uno tenga en el estómago se mantiene en el lugar correcto. Sin embargo, la situación cambia al acostarse, ya que el cuerpo permanece en posición horizontal y el contenido gástrico puede tener más facilidad para desplazarse hacia el esófago.

Por eso, algunas personas experimentan ardor, regurgitación o molestias especialmente durante la noche. Los síntomas pueden aparecer al poco tiempo de acostarse y, en determinados casos, llegar a interrumpir el descanso.

El horario de las comidas también puede desempeñar un papel. Irse a la cama poco después de cenar deja menos tiempo para que el estómago procese los alimentos antes de adoptar una posición horizontal. De ahí que una de las recomendaciones habituales para quienes sufren reflujo nocturno sea dejar un intervalo suficiente entre la última comida del día y el momento de acostarse.

Elevar la cabecera, una medida efectiva

La idea que ha popularizado Elon Musk no nace, por tanto, de una teoría improvisada. Elevar la parte superior de la cama es una de las medidas que se han estudiado para reducir los síntomas del reflujo nocturno.

El fundamento es sencillo. Al mantener el tronco ligeramente elevado, la gravedad puede dificultar que el contenido del estómago ascienda hacia el esófago. No se trata de dormir sentado ni de adoptar una posición especialmente pronunciada. Lo importante es conseguir una inclinación moderada y estable de la superficie sobre la que se duerme.

La forma de conseguirlo es importante. No es lo mismo elevar todo el plano de descanso que colocar varias almohadas únicamente debajo de la cabeza. En este último caso, el cuerpo puede quedar flexionado de una manera que no necesariamente reproduce el efecto buscado y que, además, puede resultar incómoda.

La recomendación de elevar la cama tampoco significa que el método vaya a funcionar de la misma manera para todas las personas. La respuesta puede variar en función de la causa y de la intensidad de los síntomas, por lo que no debería presentarse como un tratamiento universal contra la acidez.

Hay que tomar precauciones

La solución que propone Elon Musk consiste en introducir libros bajo las patas correspondientes a la cabecera. De esta manera, la estructura queda ligeramente elevada en uno de sus extremos y el colchón mantiene una inclinación hacia los pies.

La idea puede parecer sencilla, pero cualquier modificación de la cama debe hacerse de manera estable. Una elevación excesiva podría resultar incómoda y favorecer que el cuerpo se deslice durante la noche. También puede modificar la postura y generar molestias en determinadas personas.

Por eso, si alguien quiere probar una inclinación de este tipo, debe ser gradual y razonable, comprobando que la cama permanece firme y que la postura resulta confortable. No se trata de levantar considerablemente el colchón, sino de crear una pendiente suave.

Las almohadas también pueden utilizarse como complemento para mejorar la comodidad, pero no sustituyen necesariamente a la elevación de la superficie de descanso cuando el objetivo es mantener el torso elevado de manera uniforme.

Hay que ir a un especialista

La acidez ocasional es frecuente y puede estar relacionada con determinados alimentos, horarios de las comidas u otros factores. Sin embargo, cuando las molestias aparecen con frecuencia o se mantienen durante un periodo prolongado, conviene no limitarse a buscar soluciones caseras.

El reflujo persistente puede requerir una valoración médica para determinar qué lo está provocando y cuál es el tratamiento más adecuado. También deberían consultarse síntomas como el dolor intenso, la dificultad para tragar o la persistencia de las molestias pese a modificar los hábitos.

La clave está en distinguir entre una recomendación para aliviar molestias ocasionales y un problema digestivo que necesita diagnóstico. En este último caso, cambiar la inclinación de la cama puede formar parte de las medidas utilizadas para controlar los síntomas, pero no sustituye la valoración de un profesional sanitario.