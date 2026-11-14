Los arqueólogos descubren en Italia un puerto del Imperio romano de al menos 1.900 años de antigüedad y una bodega donde posiblemente hacían vino antes de cargar los barcos

Unas excavaciones arqueológicas en el sur de Italia han sacado a la luz nuevos detalles de un antiguo puerto romano y un complejo dedicado probablemente a la elaboración de vino.

El hallazgo, localizado en la costa de Le Cesine, permite reconstruir cómo se conectaban las actividades agrícolas del interior con las rutas comerciales del Mediterráneo.

Italia descubre un puerto romano anterior al muelle del emperador Adriano

Los restos se encuentran en Le Cesine, en la localidad de San Giovanni, dentro del municipio de Vernole, en la provincia de Lecce. La investigación arqueológica ha identificado en el mar un sector de un complejo portuario que los especialistas sitúan provisionalmente en época augustea, entre el siglo I a.C. y el siglo I d.C.

Su existencia demuestra que este tramo de la costa italiana ya contaba con actividad portuaria antes de que el emperador Adriano impulsara la construcción del muelle de San Cataldo. La importancia del hallazgo reside precisamente en esa anterioridad, que aporta información sobre la organización de las comunicaciones marítimas en el litoral de Apulia.

Los investigadores han estudiado las técnicas constructivas y la forma en que levantaron la estructura. Además, han recogido muestras de los grandes bloques que forman los cimientos del muelle para determinar su procedencia. En esta tarea han colaborado con el Consejo Nacional de Investigación de Italia (CNR) en Lecce, especialmente con el investigador Giuseppe Scardozzi.

¿Qué han encontrado los arqueólogos junto al puerto romano?

La campaña también ha permitido ampliar considerablemente las excavaciones en un asentamiento terrestre que los investigadores habían localizado el año anterior. Los nuevos trabajos apuntan a que el lugar tenía una función productiva, aunque todavía estudian qué actividad desarrollaban exactamente sus habitantes.

La hipótesis principal señala que allí existía una instalación para elaborar vino. Los arqueólogos tampoco descartan que se dedicara a producir aceite de oliva, aunque consideran esta posibilidad menos probable. El complejo podría formar parte de un asentamiento más amplio destinado a transformar los productos agrícolas del interior.

La ubicación resulta especialmente significativa. El territorio de Le Cesine estaba dedicado a la arboricultura intensiva y contaba con recursos agrícolas que podían comercializarse por vía marítima. La cercanía entre el asentamiento y el puerto facilitaba el traslado de las mercancías desde las instalaciones productivas hasta las embarcaciones.

¿Cómo transportaban el vino y el aceite en la antigua Roma?

Los investigadores han relacionado este descubrimiento con otra instalación conocida en Masseria Ramanno, situada al norte de la actual autovía Lecce-San Cataldo. Allí existía un centro de fabricación de ánforas para almacenar aceite y vino de producción local, con hornos destinados a elaborar estos recipientes.

Los sellos encontrados en esas ánforas permiten relacionar su producción con los centros de Giancola y Marmorelle, en la provincia de Brindisi. Este dato ayuda a comprender la actividad económica de la zona y la importancia que tenía la fabricación de recipientes para comercializar los productos agrícolas.

La posición estratégica del asentamiento de San Giovanni, junto al puerto, permitía cargar las mercancías en pequeñas embarcaciones con destino a Brindisi. Desde allí, o directamente mediante barcos de mayor tamaño, podían incorporarse a rutas marítimas de medio y largo recorrido.

La Universidad del Salento dirige la investigación arqueológica

El equipo ArcheoSub, perteneciente al Departamento de Bienes Culturales de la Universidad del Salento, ha desarrollado los trabajos bajo la dirección científica de la profesora Rita Auriemma. La investigación combina excavaciones terrestres y submarinas para estudiar conjuntamente las estructuras portuarias y el asentamiento productivo.

Los resultados de la campaña de 2026 se presentaron el 6 de noviembre en la sede de la Superintendencia de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje de las provincias de Brindisi, Lecce y Taranto, en Lecce.

Auriemma explicó que el objetivo consiste en reconstruir el paisaje histórico y el sistema económico que conectaba las explotaciones agrícolas con las rutas marítimas.