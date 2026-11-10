Hallazgo histórico: encuentran una tumba con 3 esqueletos infantiles dentro de uno de los templos griegos mejor conservados del mundo

La Antigua Grecia es una fuente inagotable de descubrimientos arqueológicos, y bajo el suelo del templo de la Concordia, en la ciudad siciliana de Agrigento, los arqueólogos han encontrado una tumba que contenía los restos de al menos tres niños.

Lo cierto es que cuando se abrió la fosa el edificio ya no servía como culto griego, pero las columnas seguían en pie. Según los arqueólogos, lo más probable es que el templo pasara a manos de una comunidad cristiana que decidió enterrar allí a sus muertos.

Ahora la campaña del Parque Arqueológico y Paisajístico del Valle de los Templos pretende averiguar cuándo comenzaron esos entierros. De momento, el equipo ha podido establecer dónde aparecieron los niños y que compartían sepultura. La antigüedad de sus huesos sigue pendiente de análisis.

Hallan la tumba de tres niños en un templo de la Antigua Grecia en Sicilia

La arqueóloga Maria Serena Rizzo y el especialista en restos humanos Roberto Micciché han dirigido los trabajos de campo. La primera evaluación de los huesos permitió distinguir un mínimo de tres individuos infantiles en una misma fosa.

Eso sí, quue se encuentren juntos no basta para concluir que murieron al mismo tiempo ni que pertenecían a la misma familia. Por ejemplo, podría tratarse de una fosa común.

Por eso, los análisis servirán para situar a los niños en la historia de Agrigento. Aun así, las columnas sí que permiten fechar la construcción del edificio.

Pero para datar un entierro practicado mucho después hay que estudiar los restos de la propia sepultura. Los investigadores esperan obtener también indicios sobre la alimentación y las condiciones de vida de los menores, aspectos que apenas se pueden reconstruir a partir de la arquitectura del santuario.

Los arqueólogos vuelven a excavar en un templo griego gracias a una tumba medieval

Hay hallazgos arqueológicos que pueden pasar desapercibidos, pero en este caso fue posible seguir la pista gracias a unas campañas realizadas en 2018 y 2019.

Entonces, los arqueólogos localizaron una tumba en el pronaos, el vestíbulo que daba acceso a la estancia principal del templo. El análisis de carbono 14 situó aquellos restos en el siglo XII, cuando Sicilia estaba bajo dominio normando.

Eso dejó claro que en plena Edad Media se enterraba a personas dentro del antiguo edificio griego. Lo que quedaba por saber es desde cuándo.

Por ejemplo, un texto medieval menciona un monasterio y una iglesia de San Gregorio en la zona, pero no precisa en qué momento se abrió la primera sepultura. Si los huesos infantiles son anteriores a los del vestíbulo, el parque podrá documentar esa costumbre en una época más temprana.

Por qué la conversión en iglesia ayudó a conservar este templo griego en Sicilia

Los griegos levantaron el templo entre 440 y 430 a. C. en la antigua ciudad de Acragante. Dispuso de seis columnas en cada fachada y trece en los lados largos.

Incluso el nombre por el que hoy se conoce es posterior: la denominación de la Concordia procede de una inscripción latina y no permite identificar con seguridad a la divinidad a la que estuvo dedicado.

La tradición atribuye al obispo Gregorio, que vivió entre finales del siglo VI y comienzos del VII, la transformación del santuario en basílica cristiana. Al seguir en uso, el edificio escapó en buena medida al desmantelamiento que sufrieron otros templos.

Gracias a ello, se ha podido conservar tanto las columnas como las tumbas. Lo que queda por es cuánto transcurrió entre la llegada de los primeros fieles cristianos y el entierro de los tres niños.