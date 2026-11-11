Hallazgo monumental en un yacimiento barcelonés: 2 lanzas de madera de más de 40.000 años revelan que los neandertales también eran carpinteros

Un mazo con mango, cuatro bandejas de corteza y un palo de más de cinco metros sin una sola rama podrían salir de cualquier taller de carpintería. Sin embargo, forman parte de los 13 objetos de madera trabajados por neandertales hace decenas de miles de años en el Abric Romaní, según un estudio publicado en octubre en la revista Science Advances.

La investigación, encabezada por Palmira Saladié, del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES-CERCA), analizó 597 restos de madera hallados en 16 niveles del yacimiento durante más de cuatro décadas de excavaciones. «Esta secuencia nos permite observar el uso de la madera en distintos momentos de un mismo espacio habitado», explicó Francesca Romagnoli, profesora de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y coautora del trabajo.

Las lanzas de madera del Abric Romaní se conservaron como moldes dentro de la roca

El Abric Romaní es un abrigo rocoso de unos 300 metros cuadrados en el acantilado de travertino de la Cinglera del Capelló, en Capellades. Los arqueólogos lo conocen desde 1909 y lo excavan de forma continuada desde 1983.

En este yacimiento, la madera no ha llegado entera hasta hoy, ya que el agua cargada de carbonato cálcico fue cubriendo troncos y ramas, que se pudrieron dentro y dejaron en la roca un hueco con su forma exacta, como un molde. Gracias a ese proceso, algunos moldes conservan incluso detalles del tamaño de una célula.

Las dos lanzas aparecieron en el nivel R, el último excavado hasta ahora. La primera mide 2,45 metros y tiene su parte más gruesa casi en el centro, a 121,5 centímetros de un extremo. La segunda, partida en tres trozos, conserva 1,99 metros y termina en una punta de sólo seis milímetros de diámetro.

Una de las lanzas de madera apareció junto a tres cráneos de ciervo

En la capa donde apareció la lanza más larga, todos los restos de ungulados son de ciervo, de al menos cuatro animales. Tres cráneos de machos adultos, que aún conservaban la cornamenta, estaban juntos en una misma zona, rodeados por moldes de madera, entre ellos el de la lanza, y por restos de hogueras.

Según los autores, la cornamenta indica que esos ciervos murieron probablemente en otoño o en invierno. Además, la forma, el tamaño y la punta de esa lanza encajan con un arma para clavar de cerca, parecida a las halladas en los yacimientos alemanes de Schöningen y Lehringen.

Aun así, los huesos de ciervo no tienen marcas directas de la lanza, de modo que el estudio no demuestra que se usara para cazarlos. Los investigadores recuerdan que estas marcas casi nunca aparecen en restos de esa época y que algunas de las lanzas con las que comparan la suya están incompletas o deformadas.

Los neandertales de Capellades fabricaban casi todo con pino silvestre

La mayoría de los objetos son de pino silvestre, una madera compacta y fácil de trabajar que se seca rápido y, gracias a su resina, aguanta bien la humedad. Los neandertales elegían troncos o ramas del tamaño adecuado, les quitaban las ramas, los pelaban y raspaban las puntas, probablemente con herramientas de piedra.

Por otra parte, el mazo del nivel P es la pieza más singular, porque no tiene paralelo conocido en la prehistoria del Viejo Mundo. Tiene un mango de 16 centímetros y una cabeza triangular de 14,2 centímetros con estrías de raspado.

Junto a las armas aparecieron utensilios domésticos. Cuatro bandejas de corteza, una de ellas de enebro, miden entre 30 y 55 centímetros y estaban cerca de los hogares, y los autores las comparan con los recipientes de corteza que usan algunos pueblos aborígenes de Australia para transportar comida.

El palo sin ramas del nivel N, de 5,10 metros, estaba en la zona más interior del abrigo, junto a cinco hogueras. Para el equipo, pudo formar parte de un cortavientos o de una pequeña cabaña apoyada en la roca.