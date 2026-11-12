Asombroso descubrimiento en Egipto: los arqueólogos encuentran por satélite una estructura que llevaba 2.600 años enterrada bajo el río Nilo

Por increíble que parezca todavía quedan misterios del antiguo Egipto por resolver, y la tecnología se ha puesto al servicio de los arqueólogos. Por ejemplo, han usado satélites para llegar a los muros de Buto. Hasta ahora el agua subterránea había impedido hacerlo.

Gracias a ello han identificado una estructura de adobe de unos 2.600 años de antigüedad, atribuida a la dinastía XXVI. En concreto, está enterrada en el yacimiento de Tell el-Fara’in, en el delta noroccidental del Nilo, bajo depósitos de tierra y ocupaciones posteriores.

El hallazgo se ha publicado en Acta Geophysica, y combina imágenes de satélite, mediciones eléctricas del subsuelo y excavaciones que ya han sacado a la luz varias paredes y objetos religiosos.

Los arqueólogos usan satélites para investigar el antiguo Egipto

Los arqueólogos pusieron el foco en Kom C, el montículo meridional de Buto. Para ello, el equipo analizó una imagen de radar del satélite Sentinel-1 tomada el 5 de mayo de 2018 y detectó anomalías que merecían una comprobación sobre el terreno.

Esas señales sirvieron para elegir dónde colocar los instrumentos de prospección. El siguiente paso fue emplear tomografía de resistividad eléctrica, una técnica que permite estudiar cómo responden los materiales enterrados al paso de una corriente.

A partir de ahí, los investigadores utilizaron esas diferencias para reconstruir la distribución de posibles muros, rellenos y otras capas sin tener que retirarlas primero.

Gracias a comparar los resultados pudieron sacar varias conclusiones del hallazgo arqueológico. Por una parte, que cerca de la superficie predominaban restos dispersos de épocas ptolemaica y romana. Por otra, que más abajo, entre unos tres y seis metros, se distinguía una estructura mejor definida.

Además, la excavación posterior confirmó la presencia de muros de adobe en una zona de diez por diez metros, dividida en cuatro sectores.

Por qué los arqueólogos creen que los restos son de un edificio religioso de Egipto

Para saber las funciones del yacimiento, lo más relevante fue una pequeña pila de ofrendas y amuletos asociados a divinidades egipcias. Por ejemplo, hay representaciones de Isis, Horus, Bes y Uadyet, la diosa vinculada a Buto, además de un escarabeo de esteatita con el nombre de Tutmosis III.

De momento, los arqueólogos barajan varias teorías sobre su origen. Puede ser un templo secundario, una dependencia destinada a servicios religiosos, una residencia sacerdotal o una construcción funeraria.

De hecho, describían una estructura de aproximadamente 25 por 20 metros. Es decir, abre una nueva zona de trabajo en un yacimiento cuya historia se remonta al periodo predinástico y llega hasta los primeros siglos de presencia islámica.

Descubren una nueva capa de arena bajo los muros del yacimiento arqueológico

A unos seis o siete metros de profundidad, las mediciones identificaron una capa de arena que los investigadores interpretan como una base artificial preparada para levantar el edificio. Su presencia apunta a trabajos deliberados de acondicionamiento del terreno durante el periodo saíta, al que pertenece la dinastía XXVI.

Esto es especialmente relevante en Buto porque el asentamiento está en una llanura expuesta a las inundaciones del Nilo. Los cimientos ayudan a entender cómo construían allí y cómo adaptaban los edificios a las condiciones del suelo.

El próximo paso de los arqueólogos será ampliar las mediciones y seguir excavando. Los arqueólogos ya cuentan con lugares concretos en los que buscar: queda averiguar cómo se comunicaban las estancias, hasta dónde llegaban sus paredes y qué actividades acogieron antes de quedar cubiertas por las construcciones posteriores.