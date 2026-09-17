El audio de la presidenta del PSOE reconociendo ante el juez que querían dar la vuelta a los casos judiciales «como un calcetín»

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, reconoció ante el magistrado instructor Santiago Pedraz que Leire Díez le trasladó, en un mensaje de WhatsApp del 24 de abril de 2024, su intención de «dar la vuelta a la situación como un calcetín» respecto a los ataques judiciales que entonces recibía el presidente del Gobierno.

Narbona admitió la conversación, aunque aseguró que remitió a Díez al entonces secretario de Organización, el hoy imputado y ex presidiario Santos Cerdán, y que este le comunicó posteriormente que «no había nada de importancia».

Narbona compareció en la Audiencia Nacional como testigo propuesta por el Ministerio Fiscal y la acusación popular. Compareció acompañada de su condición de diputada y presidenta del partido, cargo que, según subrayó, es «estrictamente representativo» y no ejecutivo.

El interrogatorio se centró en una reunión celebrada el 26 de abril de 2024 en la sede socialista de Ferraz, dos días después del mensaje que menciona el calcetín. A ese encuentro, según explicó la fiscal, asistieron Santos Cerdán, Juanma Serrano, Juanfran Serrano, Antonio Hernando y la propia Leire Díez.

Narbona insistió en que no tuvo conocimiento de esa cita hasta que se filtró a la prensa. «Lo he conocido por los medios», respondió, de forma textual, en varias ocasiones a lo largo de su comparecencia.

La presidenta del PSOE explicó que conoció a Díez en 2017, en Santander, cuando esta última era periodista y «responsable de prensa del Partido Socialista en Cantabria». Precisó también que Díez «ha sido teniente alcalde de un pueblo en Cantabria» y que trabajó posteriormente en Enusa, la empresa pública de combustible nuclear, momento en el que ambas retomaron el contacto por motivos profesionales ajenos a la causa judicial.

Sobre la naturaleza de su relación, Narbona fue tajante: «Es una relación que yo no calificaría de amistad». Explicó que, desde el año 2020, apenas coincidió con Díez en dos o tres ocasiones, y que no la vio desde antes del 24 de abril de 2024.

Respecto al ofrecimiento de colaboración de Díez, Narbona detalló los vericuetos de aquella conversación telefónica previa al mensaje del calcetín: la citada le comunicó que «quería colaborar, que ella tenía información y que podía ser útil».

Ante ello, Narbona aseguró que la remitió directamente al responsable orgánico del partido: «Yo la había indicado que hablase con el secretario de Organización, que es de quien dependía en ese momento la política de comunicación del partido».

Según su testimonio, preguntó posteriormente a Cerdán si Díez había aportado algo relevante, y este le contestó que no: «Nada, absolutamente». Por ello, cuando Díez insistió el día 24 con la referencia al calcetín, Narbona aseguró que le respondió preguntándole si ya había hablado con Santos. «Sinceramente, no creí que hubiera nada relevante», zanjó.

Pagos del PSOE

El interrogatorio derivó también hacia la investigación sobre posibles pagos irregulares. La fiscal señaló indicios de que Díez pudo recibir una retribución desde mayo de 2024 a través de sociedades o despachos de abogados con cargo a cuentas del PSOE, entre ellos el pago de 20.000 euros al medio digital Crónica Libre, autorizado según la instrucción por el entonces responsable de prensa, el señor Antolín.

Narbona explicó que ese tipo de contrataciones entraban «dentro de las facultades muy amplias del secretario de Organización», que podía decidir «cualquier tipo» de gasto sin supervisión adicional en aquel momento.

Añadió que el último Congreso Federal del partido, celebrado el año pasado, redujo esas competencias «precisamente para reforzar determinadas herramientas de control y de vigilancia interna», de modo que ahora se exige la firma de otros dos miembros de la Comisión Ejecutiva Federal.

«Indicios preocupantes»

Preguntada por su valoración sobre el conjunto de los hechos, Narbona admitió la existencia de indicios preocupantes derivados de la investigación policial: «Los indicios son los que se derivan de los informes de la UCO, que hasta donde conocemos, sin ninguna duda, son preocupantes».

El episodio se enmarca en la instrucción judicial abierta a raíz de las conversaciones y presuntas gestiones atribuidas a Leire Díez, que habrían incluido contactos con el comisario jubilado José Manuel Villarejo y referencias al caso Kitchen, entre otros. Santos Cerdán, que ocupó la Secretaría de Organización del PSOE hasta que dejó el cargo en junio de 2025, es investigado en la misma causa, cuya defensa estuvo presente en la sala a través del letrado Benet Salellas.

El mensaje sobre el calcetín se sitúa además en el contexto de los llamados «días de reflexión» que el propio presidente del Gobierno se tomó a finales de abril de 2024, tras conocerse una investigación judicial que afectaba a su entorno familiar más cercano.

Narbona negó que Díez mantuviera comunicación directa o indirecta con Pedro Sánchez: «No, en absoluto», respondió ante la última pregunta de la fiscal.

Ni el calcetín ni la trama que lo rodea terminaron de dar la vuelta a nada pese a los intentos de la cloaca del PSOE. Por el contrario, han conducido a los socialista a su enésimo problema judicial de gravedad.