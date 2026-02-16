Antonio Rüdiger está de vuelta. Más de un mes después de su último encuentro, el central alemán regresó ante la Real Sociedad con una gran actuación y está listo para un importante tramo de la temporada, con eliminatoria de playoffs de Champions ante el Benfica y partidos difíciles de Liga. El titán ya está de regreso.

Lesionado en la pasada Supercopa de España, Rüdiger jugó por primera vez este sábado bajo las órdenes de Álvaro Arbeloa. Todavía no habían coincidido por la mencionada lesión del alemán, con problemas físicos en la rodilla. Ante la Real Sociedad reapareció, jugó una hora a un gran nivel y fue sustituido para descansar. En Lisboa apunta a titular.

Siempre que esté bien, la presencia de Rüdiger en el once del Real Madrid será segura. Es el mariscal del centro de la defensa del equipo blanco, sea Ancelotti, Xabi o Arbeloa el entrenador. Todos saben que el teutón aporta una seguridad y una experiencia a la que todavía no llegan compañeros como Asencio o Huijsen. El regreso de Rüdiger es una bendición.

Hasta que se lesionó en Arabia, Rüdiger era un fijo para Xabi Alonso. Lo jugó todo, excepto el partido de Copa en Talavera de la Reina. Siempre que ha estado bien físicamente, ha jugado y además de titular, aunque es verdad que no encuentra la regularidad por las molestias físicas. Pero una vez que está, es clave.

Su regreso, muy esperado, ante la Real Sociedad abre una vía a la esperanza en la defensa del equipo blanco, tan discutida en este curso futbolístico. Y más ahora que hay una eliminatoria ante el Benfica (en el duelo de hace tres semanas en Lisboa fue precisamente la defensa donde más aguas hizo el Real Madrid) clave para el devenir del futuro de la temporada. Además, entre medias, el equipo blanco juega en un campo tan difícil como El Sadar de Pamplona.

Superados los dolores que sufría por la artrosis en la rodilla izquierda, los servicios médicos del Real Madrid han ido cuidando al central alemán sabedores de la importancia de tenerle disponible para el entrenador. Saben perfectamente que la dolencia no solo es crónica, sino que irá a más con el paso del tiempo y los partidos.

Un contexto clave por su renovación

El regreso de Rüdiger es clave también por el contexto en el que está. Acaba contrato el 30 de junio y la duda es si renovará. El Real Madrid le ofrecerá un año más a la baja siempre que su físico le permita seguir compitiendo al máximo nivel. Y ahí está la clave, y es lo que se verá a partir de ya, de ahí que su regreso, además de importante para Arbeloa, también sea relevante para el club y para la preparación de la próxima temporada.

La idea del Real Madrid es ofrecerle un año más de contrato rebajando su salario, siempre que tengan certeza de que puede seguir jugando al máximo nivel. El plan es que en los próximos meses ambas partes se sienten para llegar a un acuerdo, pero parece que no será complicado alcanzarlo.