Kylian Mbappé estará en Lisboa. Es la gran novedad en el Real Madrid a dos días del encuentro de ida de playoffs de Champions ante el Benfica. El delantero francés también estuvo este sábado en el Bernabéu en el partido ante la Real Sociedad, pero no jugó ni un sólo minuto por precaución. No se quiso arriesgar pensando en la Champions. Y Mbappé ya está listo.
Kylian ha completado el entrenamiento de este domingo sin problemas, de forma íntegra, y viajará a Lisboa y, salvo sorpresa mayúscula, será titular en el estadio Da Luz. Así, Arbeloa recupera a su mejor jugador, referente absoluto del Real Madrid, para este trascendental encuentro de Champions. Mbappé tenía problemas en su rodilla, de la que ya está recuperado.
Tras ganar de forma brillante a la Real Sociedad en el Bernabéu, el Real Madrid se entrenó en Valdebebas ya con la mirada puesta en la revancha contra el Benfica, el equipo que les ganó hace tan sólo tres semanas, pinchazo que obligó a jugar los playoffs de Champions.
El entrenamiento ha estado marcado por la división de trabajo. Los jugadores que disputaron más minutos en el partido de este sábado hicieron trabajo de recuperación, mientras que el resto de la plantilla comenzó ejercitándose en el gimnasio para, posteriormente, realizar una activación, rondos y cambios de dirección sobre el césped.
Entre ellos estaba un Kylian Mbappé que no jugó ningún minuto ante la Real Sociedad, guardando fuerzas para el encuentro ante el Benfica en Lisboa de este martes, trascendental para el equipo blanco, que, a la espera de lo que haga el Barcelona en Gerona este lunes, es líder de la Liga.
Tras combinar series de carreras y duelos con transiciones cortas, los jugadores disputaron un partido en dimensiones reducidas en un entrenamiento típico de previa a un encuentro de Champions. El Real Madrid viaja este lunes a Lisboa, donde juega el martes ante el Benfica. Entrenarán en el estadio Da Luz a las 20:00 hora peninsular española (una menos en la capital portuguesa).