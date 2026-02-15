Kylian Mbappé estará en Lisboa. Es la gran novedad en el Real Madrid a dos días del encuentro de ida de playoffs de Champions ante el Benfica. El delantero francés también estuvo este sábado en el Bernabéu en el partido ante la Real Sociedad, pero no jugó ni un sólo minuto por precaución. No se quiso arriesgar pensando en la Champions. Y Mbappé ya está listo.

Kylian ha completado el entrenamiento de este domingo sin problemas, de forma íntegra, y viajará a Lisboa y, salvo sorpresa mayúscula, será titular en el estadio Da Luz. Así, Arbeloa recupera a su mejor jugador, referente absoluto del Real Madrid, para este trascendental encuentro de Champions. Mbappé tenía problemas en su rodilla, de la que ya está recuperado.

Tras ganar de forma brillante a la Real Sociedad en el Bernabéu, el Real Madrid se entrenó en Valdebebas ya con la mirada puesta en la revancha contra el Benfica, el equipo que les ganó hace tan sólo tres semanas, pinchazo que obligó a jugar los playoffs de Champions.