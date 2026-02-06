El Manchester United y el Liverpool están interesados en el fichaje del delantero del Real Madrid Rodrygo Goes. Los de Old Trafford, que volverán a la Champions la próxima temporada, quieren reforzar su delantera y en Anfield llevan tiempo siguiendo al brasileño, que podría volver a estar a las órdenes de Xabi Alonso. El jugador, igual que el verano pasado, no tiene intención de salir del Real Madrid.

El futuro de Rodrygo Goes amenaza con ser, un año más, el culebrón del verano en el Real Madrid. Con el futuro de Vinicius más blanco que nunca a falta del anuncio oficial por parte del club que preside Florentino Pérez, los grandes de la Premier han vuelto a echar el ojo al otro delantero brasileño del Real Madrid, que ya estuvo tentado en el pasado por el Manchester City de Pep Guardiola.

Pero el que siempre se ha mantenido firme y alejado de todos los rumores que le situaban fuera del Real Madrid ha sido el propio futbolista. Rodrygo se ha cansado de repetir en público y en privado que su único deseo es triunfar en el Real Madrid y ganar todos los títulos posibles con la camiseta del club que ama. Se siente madridista y por eso se resiste a irse. Nunca se rindió, ni siquiera cuando con Xabi Alonso parecía condenado a languidecer en el banquillo.

Rodrygo no quiere irse

Rodrygo ganó el pulso en verano y se quedó en el Real Madrid, entre otras cosas porque las elevadas pretensiones del club blanco para traspasarle –pedían una oferta de tres cifras– espantaron a muchos de sus pretendientes. Al final, a base de esfuerzo y trabajo, acabó haciéndose un hueco en el once de Xabi Alonso y rompió su maleficio goleador. Justo cuando se había consolidado como titular llegó su inoportuna lesión en la Supercopa y la llegada de Arbeloa le cogió en la enfermería.

Ahora Rodrygo deberá ganarse un sitio a las órdenes del nuevo técnico y con más competencia que nunca en ese costado derecho del ataque. Para empezar porque la banda izquierda es propiedad privada de Vinicius. Para seguir, porque en la banda derecha ha resurgido Mastantuono, amenaza con volver Fede Valverde cuando esté listo Trent y también pueden jugar ahí Brahim, Güler y Gonzalo. Cinco rivales para Rodrygo por un solo puesto.

Habrá que ver cómo resuelve Arbeloa el puzzle de la banda izquierda y los minutos que de aquí a final de temporada concede a Rodrygo Goes. Si el brasileño es importante para el nuevo entrenador del Real Madrid, no tendrá ningún problema en cumplir su deseo de quedarse. Igual que el club blanco tampoco tendrá intención alguna de venderle.

Pero si, porque Arbeloa así lo entienda, a Rodrygo comenzaran a adelantarle en la escala de minutos por ese cotizado puesto de atacante derecho jugadores como Fede Valverde, Mastantuono o Arda Güler, puede que el brasileño deba replantearse si lo mejor para su futuro es su continuidad en el Real Madrid o iniciar una nueva aventura lejos del Bernabéu.