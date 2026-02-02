La Policía identifica a un hombre que lanzó un plátano a Vinicius en Albacete

La Policía Nacional ha identificado a un espectador que lanzó la piel de un plátano a Vinicius en el partido de octavos de final de Copa del Rey entre el Albacete y el Real Madrid. Este individuo ha sido propuesto para una sanción administrativa, que según la Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte oscilan entre los 150 euros y los 650.000 euros, en función de la gravedad de los hechos.

Los hechos se produjeron en el Carlos Belmonte de Albacete, en el partido de Copa del Rey en el que Vinicius jugó todo el encuentro y el Real Madrid cayó eliminado. Los blancos perdieron por 3-2 contra el equipo de Segunda División, en un encuentro en el que además volvieron a producirse episodios racistas contra el jugador brasileño, como ya ha sucedido en otros estadios como el Metropolitano, Camp Nou, Mestalla o Zorrilla.

En esta ocasión, la Policía Nacional ha identificado al espectador que le arrojó una piel de plátano. El pasado día 14 de enero durante este partido disputado en el Estadio Carlos Belmonte, un espectador que se encontraba presenciando el encuentro desde la tribuna, arrojó una piel de plátano al extremo madridista durante un lance del juego, entendiéndose «esta acción como un claro signo de racismo contra el deportista».

Gracias a los medios técnicos y el dispositivo de seguridad establecido por la Policía Nacional con motivo de este encuentro, el espectador que realizó esta acción pudo ser plenamente identificado, siendo propuesto para sanción administrativa a tenor de la Ley 19/2007 del 11 de julio, contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el deporte, tal y como ha informado la Policía en nota de prensa.