Zapatero llega a Venezuela y se reúne con Delcy Rodríguez y la oposición

José Luis Rodríguez Zapatero se reunirá este viernes en Caracas (Venezuela) con la presidenta encargada en el Palacio de Miraflores, Delcy Rodríguez. La Embajada de España prepara también un encuentro del ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero con distintos políticos de la oposición. Entre ellos, destaca Henrique Capriles y Enrique Márquez, ex candidato presidencial recién liberado tras permanecer más de un año en las cárceles de la narcodictadura de Venezuela. La llegada de Zapatero a Caracas se ha producido después de la operación conjunta entre el FBI y la agencia de inteligencia de Venezuela (Sebin) de Alex Saab, testaferro del narcodictador Nicolás Maduro.

Zapatero ha viajado a Caracas invitado por el coordinador del Programa para la paz y la convivencia democrática, una comisión creada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, según ha confirmado la oficina del ex jefe del Ejecutivo. Zapatero tiene previsto reunirse con Delcy Rodríguez y Henrique Capriles Según explica en un comunicado, Zapatero fue invitado el pasado 30 de enero para participar en ese programa y exponer sus «opiniones y experiencias en la promoción del diálogo».

Desde hace una década, el socialista Zapatero ha participado en negociaciones entre la dictadura narcochavista y la oposición.

La puesta en libertad de estos presos y el decreto de amnistía aprobado por el régimen se ha producido después de la captura del narcodictador Nicolás Maduro en una de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

En la misma operación, también cayó el empresario Raúl Gorrín. Este empresario es propietario de varios medios de comunicación al servicio de la narcodioctadura de Venezuela. También tiene otros negocios, que comparte con familiares del narcodictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

La visita de Zapatero se enmarca, por tanto, en un momento de reconfiguración política y diplomática en Venezuela después de la operación de captura del narcodictador Nicolás Maduro.