Giro en el IMV en España: el Gobierno confirma cómo cobrar 1.613,92 euros al mes

El Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero, ha confirmado la subida de las pensiones contributivas para este 2026 después del revés que se llevó el Gobierno con el decreto ómnibus. Finalmente, Sánchez y compañía han sacado por separado la revalorización de la nómina que afecta a más de 10 millones de españoles. También subirá un 11,4% el Ingreso Mínimo Vital, que es la ayuda destinada a las personas más vulnerables. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las cuantías del IMV en España.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones informó el pasado mes de enero que el Ingreso Mínimo Vital llegó el pasado mes de diciembre a 799.553 hogares en los que viven 2.441.647 personas. Según informó la Revista de la Seguridad Social, 993.843 de estos beneficiarios son niños y adolescentes, que son los principales destinatarios de esta ayuda a las personas que están en una situación de vulnerabilidad económica.

Para acceder al IMV en España, hay que cumplir con una serie de requisitos de los que informa la Seguridad Social en su página web. Son los siguientes:

Tener residencia legal y efectiva en España de forma continuada durante el último año.

No superar el límite de umbral económico que establece la Seguridad Social.

Que la unidad de convivencia esté formada desde hace al menos seis meses.

El titular de la prestación debe tener al menos 23 años.

No ser administrador de una sociedad mercantil.

También se podrán aprovechar del IMV las personas de entre 18 y 22 años que:

Provengan de centros residenciales de protección de menores.

Sean huérfanos absolutos, siempre que vivan solos sin integrarse en una unidad de convivencia.

El IMV en España en 2026

La Seguridad Social informó recientemente que la cuantía media de la prestación en enero fue de 483,1 euros al mes por hogar y en este 2026 aumentará considerablemente tras confirmarse que el IMV subirá a razón de un 11,4% desde el 1 de enero. Esto ya está confirmado tras la publicación del Real Decreto-ley 3/2026 publicado en el Boletín Oficial del Estado el 3 de febrero.

Así que la cuantía del IMV para un beneficiario individual en este 2026 será de 733,6 euros. La Seguridad Social también informa en su página web oficial sobre las cuantías en función de las personas que formen parte de la unidad de convivencia. Son las siguientes.

953,68 euros para una unidad de convivencia formada por un adulto y un menor o dos adultos.

para una unidad de convivencia formada por un adulto y un menor o dos adultos. 1.173,76 euros para una unidad de convivencia formada por un adulto y dos menores, dos adultos y un menor o tres adultos.

para una unidad de convivencia formada por un adulto y dos menores, dos adultos y un menor o tres adultos. 1.393,84 euros para una unidad de convivencia formada por un adulto y tres menores, dos adultos y dos menores, tres adultos y un menor o por cuatro adultos.

para una unidad de convivencia formada por un adulto y tres menores, dos adultos y dos menores, tres adultos y un menor o por cuatro adultos. 1.613,92 euros para una unidad de convivencia formada por un adulto y cuatro o más menores, dos adultos y tres o más menores o tres adultos y dos o más menores, o por cuatro adultos y un menor.

Estas cantidades aumentarán en caso de que la unidad sea monoparental, que esté formada por una sola persona. En caso de tener a un menor a cargo, la cuantía para 2026 será de 1.115,07 euros al mes; si hay dos menores, pasará a ser de 1.335,15 euros y, en caso de que la unidad de convivencia la formen un adulto y tres menores, la renta garantizada será de 1.555,23 euros. Si una persona tiene cuatro o más menores a cargo, será de 1.775,31 euros, que equivale a 21.303,72 euros al año.