El INSS lo hace oficial y en España nadie se lo cree: giro confirmado en el IMV

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de renta a los hogares y personas que se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en diciembre de 2025 el IMV llegó a 2.441.647 personas, de las cuales aproximadamente un millón son menores de edad. Este 2026, la cuantía se ha revalorizado un 11,4%, y oscila entre 733,6 para un beneficiario individual y 1.775,31 euros para una unidad de convivencia monoparental formada por un adulto y cuatro o más menores.

.Entre los beneficiarios individuales se encuentran las personas mayores de 23 años que, aunque vivan con sus padres, no formen parte de su unidad de convivencia. En el caso de las personas de entre 23 y 29 años, es requisito indispensable tener residencia legal y efectiva en España y haber vivido de forma independiente durante al menos dos años. Para los mayores de 30 años que deseen solicitar el IMV, deben acreditar que el domicilio ha sido distinto al de los progenitores durante el año anterior a la solicitud.

Novedades del IMV en 2026

Uno de los principales requisitos para solicitar el IMV es encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, lo cual se determina teniendo en cuenta los ingresos de todos los miembros de la unidad de convivencia.

«No se considera en situación de vulnerabilidad económica la persona beneficiaria individual que sea titular de un patrimonio neto, sin incluir la vivienda habitual, valorado en un importe igual o superior a tres veces la cuantía correspondiente de renta garantizada por el ingreso mínimo vital para una persona beneficiaria individual. En 2026 esto equivale a 26.409,60 euros», detalla la Seguridad Social.

En 2026, el límite de patrimonio, sin incluir la vivienda habitual, en función de la unidad de convivencia es de 20.353,62 euros para un adulto solo; 28.495,07 euros para un adulto y un menor; 36.636,52 euros para un adulto y dos menores; 44.777,96 euros para un adulto y tres menores; 52.919,41 euros para un adulto y más de tres menores; 28.495,07 euros para dos adultos; 36.636,52 euros para dos adultos y un menor; 44.777,96 euros para dos adultos y dos menores; 52.919,41 euros para dos adultos y más de dos menores; 36.636,52 euros para tres adultos; 44.777,96 euros para tres adultos y un menor; 52.919,41 euros para tres adultos y más de dos menores; 44.777,96 euros para cuatro adultos; 52.919,41 euros para cuatro adultos y un menor; y 52.919,41 euros para otras configuraciones de convivencia.

Para solicitar la prestación, se puede hacer a través del Portal de Prestaciones de la Seguridad Social, o bien presentar el formulario cumplimentado y acompañado de la documentación requerida en el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS).

Cuantía

La cuantía mensual DEL Ingreso Mínimo Vital en 2026 varía según el tipo de beneficiario y el número de personas que forman parte de la unidad de convivencia. En el caso de un beneficiario individual, la prestación equivale al 100 % del importe anual de las pensiones no contributivas; en 2026, esta cuantía es de 733,6 euros mensuales. Si el beneficiario tiene reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65 %, se incrementa en un 22% adicional.

Para las unidades de convivencia, la cuantía se incrementa en un 30 % por cada miembro adicional a partir del segundo, con un límite máximo del 220 %. En 2026, los importes mensuales son: 953,68 euros para una unidad formada por un adulto y un menor o por dos adultos; 1.173,76 euros para una unidad compuesta por un adulto y dos menores, dos adultos y un menor o tres adultos; 1.393,84 euros para una unidad integrada por un adulto y tres menores, dos adultos y dos menores, tres adultos y un menor o cuatro adultos; y 1.613,92 euros para una unidad formada por un adulto y cuatro o más menores, dos adultos y tres o más menores, tres adultos y dos o más menores, o cuatro adultos y un menor.

Para unidades de convivencia monoparentales, estas cuantías aumentan con un complemento del 22 %. Para 2026, los importes mensuales ascienden a 1.115,07 euros para un adulto con un menor; 1.335,15 euros para un adulto con dos menores; 1.555,23 euros para un adulto con tres menores; y 1.775,31 euros para un adulto con cuatro o más menores

Este complemento también se reconoce cuando uno de los progenitores, abuelos, guardadores o acogedores tiene reconocido un grado 3 de dependencia, incapacidad permanente absoluta o gran incapacidad, así como en los casos de mujeres víctimas de violencia de género que convivan con uno o más menores.

Además, a la cuantía mensual correspondiente se suma otro complemento del 22 % si en la unidad de convivencia hay alguna persona con un grado de discapacidad igual o superior al 65 %.

Por último, se abona un complemento mensual de ayuda para la infancia por cada menor de edad miembro de la unidad de convivencia, en función de su edad a 1 de enero del año correspondiente: 115 euros para menores de tres años, 80,50 euros para mayores de tres y menores de seis años, y 57,50 euros para mayores de seis y menores de 18 años.