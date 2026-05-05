EEUU rompe el tablero con el primer submarino de misiles balísticos de propulsión nuclear con capacidad de 21.000 toneladas

Estados Unidos sigue trabajando para poner en el mar en 2028 el USS District of Columbia (SSBN-826), el que será el primer submarino de misiles balísticos de propulsión nuclear con una capacidad de desplazamiento de 21.000 toneladas. Desde el año 2007, la Armada de EEUU trabaja en la construcción del que será el mejor submarino de la historia, que estará listo para dentro de un par de años. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el submarino de EEUU que será la gran joya faraónica del país.

Estados Unidos sigue renovando su arsenal ante las amenazas que puedan llegar en el presente y futuro. De momento, el país americano se encuentra intentando llegar a la paz con Irán mientras el Ejército sigue intentando desbloquear la situación en el estrecho de Ormuz. De momento, el domingo Donald Trump anunció el «Proyecto Libertad» con el objetivo de que los barcos que transportan mercancías y crudo puedan pasar por la vía por la que antes de la guerra circulaba el 20% del petróleo a nivel mundial.

Restablecer el paso por el estrecho de Ormuz es el gran objetivo desde Washington después de haber librado batalla durante los últimos meses con un gobierno iraní que ha vendido cara su piel. Esta fortaleza de los ayatolás da la razón a la teoría de un Donald Trump que siempre avisó de la fortaleza militar de los países que amenazan la estabilidad de los países democráticos de Occidente. Por ello, en su día animó a destinar el 5% del PIB a la inversión en defensa militar, algo que desoyó Pedro Sánchez.

En Estados Unidos, en los últimos años, se está haciendo una gran inversión en el aparato militar y esto pasa por la renovación de los submarinos con propulsión nuclear. Por ello, desde el año 2007 se está trabajando en la fabricación del USS District of Columbia (SSBN-826), que será el primero de su clase entre los submarinos con misiles balísticos. Este será el submarino más grande y más avanzado jamás construido por el país y garantizará que mantenga su capacidad militar marítima. Es decir, harán que la Armada de Estados Unidos sea la mayor fuerza naval del mundo.

EEUU y su primer submarino de misiles balísticos

El USS District of Columbia (SSBN-826) es el primero de los 12 submarinos de misiles balísticos que formarán parte de la clase Columbia y estará en el mar en el año 2028. General Dynamics Electric Boat (GDEB) se encuentra fabricando esta megaconstrucción con la ayuda de 3.000 proveedores del país. GDEB dio detalles sobre su estado a primeros de año anunciando que lanzarán desde su Edificio de Ensamblaje del Astillero Sur (SYAB) utilizando un nuevo dique seco flotante llamado Atlas.

Este USS District of Columbia (SSBN-826) llega para reemplazar a los antiguos submarinos de la clase Ohio que están prestando su servicio desde los años 80 y la idea de la Armada americana es que puedan tener una vida longeva hasta el próximo 2080. Como informan las autoridades americanas, llega para ser el «componente más avanzado, sigiloso y con mayor capacidad de supervivencia de la tríada nuclear».

Por lo que respecta a sus características, tendrá 171 metros de eslora y será capaz de mover 20.810 toneladas, lo que le hará ser el más grande jamás construido por Estados Unidos. También cuenta con «un núcleo de reactor diseñado para operar durante toda su vida útil de 42 años sin necesidad de recarga de combustible a mitad de su vida útil».

«El submarino District of Columbia (SSBN-826), que actualmente se está ensamblando en GD Electric Boat, está en camino de entregar el primer submarino a finales de 2028, por lo que se ha logrado un excelente progreso en los últimos seis o nueve meses en el programa Columbia», declaró recientemente Danny Deep, el presidente de la compañía que está fabricando este submarino que se diseñó en 2007 y desde esa fecha se ha trabajado a destajo para ponerlo en el mar lo antes posible. Sus características son las siguientes: