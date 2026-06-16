Campamentos de verano en Móstoles: fechas, actividades, cuántas plazas hay, quién puede ir y como apuntarse

Durante el verano, muchas familias buscan algo más que ocupar el tiempo de los niños pero además intentar buscar opciones que puedan encajar con horarios, que sean seguras y, sobre todo, que realmente les aporten algo mientras no hay colegio. En el caso concreto de Móstoles, esa necesidad se traduce cada año en una oferta bastante amplia de campamentos y programas de conciliación y de nuevo este año ya está todo disponible para apuntarse y que tus hijos pasen el mejor verano.

Para 2026, el Ayuntamiento de Móstoles ha vuelto a poner en marcha diferentes iniciativas dentro del Plan Local de Infancia y Adolescencia de modo que podemos encontrar colonias urbanas y campamentos culturales hasta programas deportivos o espacios específicos para familias con necesidades concretas. El resultado es un verano con múltiples opciones, pensadas para distintas edades y situaciones familiares. Eso sí, cada programa funciona de forma diferente, con sus propias fechas, requisitos y procesos de inscripción, así que conviene tener claro cómo se organiza todo antes de apuntarse.

Fechas: cuándo empiezan y cuánto duran

El calendario de los campamentos de verano en Móstoles no es único, ya que depende del programa elegido. Aun así, la mayoría de actividades arrancan a partir del 22 de junio y se extienden hasta principios de septiembre, cubriendo prácticamente todo el periodo no lectivo.

Colonias urbanas «Conciliamós»

Funcionan desde el 22 de junio hasta el final del periodo no lectivo de septiembre. Son turnos semanales, de lunes a viernes, con horario amplio de 7:30 a 16:00. En julio se reparten por varios colegios públicos del municipio, como Alonso Cano, Federico García Lorca, Joan Miró o Pablo Sorozábal, mientras que el CEIP Beato Simón de Rojas se mantiene abierto durante todo el verano, incluido agosto. Durante estas colonias, los menores participan en actividades lúdicas y educativas con monitores especializados, lo que permite a muchas familias cubrir prácticamente toda la jornada laboral.

Campamentos culturales de verano

Se concentran en unas fechas más concretas: del 1 al 17 de julio, en horario de mañana (de 9:30 a 14:30), y se desarrollan en el Centro Sociocultural Norte-Universidad. Aquí el enfoque es más creativo ya que los niños realizan manualidades, música, expresión corporal, juegos tradicionales o gymkanas, en un ambiente más relajado que el de otros programas.

Colonias deportivas

Se organizan por quincenas durante el mes de julio:

Primera : del 1 al 15 de julio

: del 1 al 15 de julio Segunda: del 16 al 30 de julio

El horario es de 9:00 a 14:15, aunque en el polideportivo Andrés Torrejón existe la opción de entrada anticipada desde las 8:00. Se desarrollan en el Polideportivo Villafontana y en el propio Andrés Torrejón, y combinan distintas disciplinas como natación, fútbol sala, baloncesto, tenis o atletismo. Además, los participantes acuden a la piscina todos los días, lo que suele ser uno de los mayores atractivos.

Diverconciliamos

Este programa está pensado para menores con discapacidad y cuenta con un enfoque completamente adaptado. Tiene varios turnos a lo largo del verano, desde el 22 de junio hasta el 4 de septiembre, con horario de 8:30 a 16:00. Se desarrolla en el CPEE Miguel de Unamuno y ofrece una atención muy individualizada, con un monitor por participante, además de actividades dentro y fuera del centro, como visitas a museos o salidas culturales.

Espacio de conciliación

Funciona prácticamente todo el verano, del 22 de junio al 8 de septiembre (quitando festivos), de lunes a viernes en horario de mañana. Está dirigido principalmente a mujeres víctimas de violencia de género y familias monoparentales, y ofrece un servicio de cuidado infantil con plazas limitadas, pensado para situaciones concretas de necesidad.

Precios, requisitos, cómo apuntarse

Los precios varían bastante según el tipo de campamento. Por ejemplo, los campamentos culturales tienen un coste de 20 euros por participante, lo que los convierte en una de las opciones más asequibles.

En las colonias urbanas “Conciliamós”, el precio es de 52,01 euros en junio y sube hasta 124,56 euros por quincena durante julio y agosto. En estos casos, el coste incluye la atención durante toda la jornada y las actividades programadas. Las colonias deportivas tienen precios más variables. Una quincena puede costar desde 92 euros con tarjeta deporte hasta 138 euros sin ella, y el mes completo puede superar los 200 euros. Si se añade el horario ampliado, el precio también aumenta. Por otro lado, programas como Diverconciliamos o el Espacio de Conciliación son completamente gratuitos, ya que están subvencionados por el Ayuntamiento.

En cuanto a los requisitos, lo habitual es que el menor esté empadronado en Móstoles o que alguno de los progenitores trabaje en el municipio. Además, cada programa tiene su propio rango de edad: desde los 3 años en los campamentos culturales hasta los 14 en las colonias deportivas, o incluso 17 en programas específicos. Sobre las plazas, también hay diferencias importantes. Las colonias deportivas, por ejemplo, ofertan unas 800 plazas en total, repartidas entre los dos polideportivos. En Diverconciliamos, en cambio, el número es mucho más reducido, con un máximo de unas 25 personas por turno, lo que obliga a ajustar más la inscripción.

En lo que respecta a los plazos, no hay un calendario único. Las colonias urbanas «Conciliamós» abrieron la preinscripción en mayo, con prioridad para familias en las que trabajan ambos progenitores. Las colonias deportivas comenzaron el proceso el 1 de junio, también con fases diferenciadas según la situación familiar, y después se abrió al resto hasta completar plazas.

Otros programas funcionan con sistemas distintos. En los campamentos culturales, por ejemplo, la inscripción se realiza enviando un formulario por correo electrónico, mientras que en Diverconciliamos se requiere presentar solicitud con documentación, ya sea de forma presencial o telemática. En definitiva, la clave está en revisar bien cada opción antes de decidir y lo puedes hacer aquí. Aunque a primera vista todos parezcan similares, los detalles cambian bastante y pueden marcar la diferencia a la hora de elegir el campamento que mejor encaje en cada familia.