Un enfermero alerta de un comportamiento que hacen las familias cuando sacan a los bebés a pasear en verano: «Se pueden asfixiar»

El calor del verano obliga a numerosas familias a bajar a la piscina con sus hijos recién nacidos o a quedarse en lugares frescos para garantizar el bienestar del pequeño. Aunque, cuando se abre paso la tarde y las temperaturas descienden, muchos padres aprovechan para salir a pasear con sus bebés. Por eso, elegir las horas más convenientes es clave para la salud de los más pequeños, pero en ocasiones es inevitable y los progenitores piensan que la protección hacia su hijo se resume en la colocación de una muselina sobre el capazo del cochecito para protegerlo del sol. El enfermero y creador de contenido, Pedro Camacho, detalla en uno de sus vídeos de TikTok lo perjudicial que resulta colocar este objeto sobre el carrito del pequeño.

¿Qué es lo más perjudicial?

Los días que presentan calor extremo desembocan en que el interior de un capazo cubierto por una muselina se recaliente y quede sin ventilación. Además, los bebés son más vulnerables porque su organismo no regula aún la temperatura corporal con la misma eficacia con la que lo hace un adulto. Esto puede ocasionar síntomas como irritabilidad, piel muy caliente, somnolencia excesiva, deshidratación e incluso un golpe de calor.

¿Cómo proteger a un bebé del sol?

Camacho recomienda evitar cubrir el capazo con una muselina, ya que el bebé podría quedar a 45 grados de temperatura en su interior. Por eso, los expertos se suman a la opinión del creador de contenido sanitario y aconsejan lo siguiente:

Buscar siempre zonas de sombra durante el paseo.

Utilizar correctamente la capota del carrito y una sombrilla homologada.

Evitar salir durante las horas centrales del día, cuando las temperaturas son más altas.

Mantener una buena ventilación alrededor del bebé y comprobar con frecuencia que no tenga exceso de calor.

Además, en los menores de seis meses no se aconseja aplicar protector solar de forma habitual. La mejor protección sigue siendo evitar la exposición directa al sol.

@mireciennacido Cuando salimos a pasear con un bebé pequeño, especialmente si tiene menos de 6 meses, no podemos aplicarle protector solar y muchas familias colocan una muselina sobre el capazo para protegerlo del sol. ⚠️Pero esta práctica no es segura⚠️ La muselina aunque sea finita dificulta la circulación del aire, aumenta la temperatura dentro del capazo y puede provocar un sobrecalentamiento peligroso para el bebé. La mejor opción es buscar la sombra, utilizar la capota y sombrilla correctamente y evitar las horas de más calor. 👉 ¿Tienes dudas sobre qué protector solar es el más adecuado para tu bebé según su edad? Entra en mi web, www.mireciennacido.com, accede a la sección “Productos recomendados” y descubre la Lista de Ideas: “Protección Solar”, donde encontrarás opciones seguras y adecuadas para cada etapa. #mireciennacido #proteccionsolar #proteccionsolarniños #cuidadosdelbe #maternidad Crédits video @dailyoriginalvids ♬ sonido original – Pedro Camacho

Las precauciones

Cuando las temperaturas alcanzan máximas de calor, cualquier tipo de espacio con poca ventilación se convierte rápidamente en un entorno peligroso para un bebé. Por lo tanto, los pediatras insisten en no cubrir el capazo con telas o muselinas y utilizar medidas que permitan la circulación del aire. De esta forma, se reduce el riesgo de sobrecalentamiento durante la época de más calor en todo el año.