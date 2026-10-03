La psicología advierte que los niños que van a extraescolares más de 3 días por semana no rinden más: pueden mostrar signos de sobrecarga y estrés infantil

La agenda de muchos niños se extiende más allá de las horas de clase con idiomas, deporte, música o refuerzo académico. Estas actividades pueden aportar aprendizaje y socialización, pero cuando ocupan casi todas las tardes también pueden reducir el descanso y el juego.

El problema no está en hacer extraescolares, sino en acumularlas sin atender al ritmo de cada niño.

Más extraescolares no significa necesariamente mejor rendimiento infantil

Apuntarse a varias actividades no garantiza mejores resultados escolares. La cantidad tampoco determina si una agenda resulta adecuada. Cada menor necesita un equilibrio distinto según su edad, sus intereses, su capacidad para afrontar las tareas y el tiempo que conserva para descansar.

Por eso, la idea de que acudir a extraescolares más de tres días por semana mejora el rendimiento no cuenta con una regla general aplicable a todos los niños.

Una actividad puede resultar beneficiosa si responde a sus intereses y deja margen para otras necesidades, mientras que una acumulación excesiva puede convertir las tardes en una prolongación de la jornada escolar.

El tiempo libre también forma parte del desarrollo infantil. Jugar sin una actividad dirigida, leer, estar con la familia o no tener una obligación programada permite descansar y organizar el propio tiempo. Cuando cada tarde tiene un horario cerrado, disminuyen esas oportunidades.

¿Qué señales pueden indicar sobrecarga y estrés infantil?

El estrés infantil no siempre aparece como una queja directa. Puede manifestarse mediante cambios en el comportamiento o las rutinas. Irritabilidad, dificultades para dormir, alteraciones del apetito, preocupaciones excesivas o problemas para relajarse son señales que conviene observar.

El pediatra Antonio Muñoz Hoyos señala en el canal de la Universidad de Granada que una agenda sobrecargada puede relacionarse con dolor de cabeza, molestias estomacales, ansiedad, dificultad para controlar las emociones o comportamiento agresivo. El experto subraya la necesidad de valorar las características y preferencias de cada menor.

¿Cuántos días de extraescolares son adecuados?

No existe una cifra universal que permita establecer cuándo una agenda infantil resulta excesiva. Más que fijarse en el número de días, conviene observar cuánto tiempo ocupa cada actividad, los desplazamientos, las tareas escolares, el sueño y el estado del niño.

Según datos de Aliança Educació 360 publicados por ARA, los niños y adolescentes de Cataluña de entre 6 y 15 años dedican una media de 5 horas semanales a actividades extraescolares durante el curso. El 83% participa en alguna de ellas.

Una dedicación que, según advierten los especialistas, debe mantenerse equilibrada para evitar que una agenda demasiado cargada termine afectando al descanso y al bienestar de los menores.

La elección debería contar con la participación del menor. Si una actividad deja de gustarle, genera malestar o hace que llegue cansado a casa, puede ser necesario revisar el horario. El objetivo es mantener un equilibrio entre aprendizaje, ocio organizado, juego libre, descanso y vida familiar.

Las extraescolares pueden formar parte de una rutina saludable cuando complementan la educación sin desplazar necesidades básicas de la infancia. El criterio debe ser cómo encaja la actividad en la semana y cómo responde el niño a esa carga.