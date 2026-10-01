El nombre de moda que ha elegido Rocío Camacho para su hija: tiene 7 letras y es de origen hebreo

Rocío Camacho está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida. La creadora de contenido anunció a finales de agosto que estaba embarazada de su primer hijo junto a Guillermo Aylón y, desde entonces, ha ido compartiendo algunos detalles de esta nueva etapa. Ahora ha desvelado uno de los que más curiosidad suele despertar cuando una pareja espera un bebé: el nombre que han elegido.

En un reel publicado en su cuenta de Instagram, la influencer aparece preparando un caballito balancín de madera. Poco a poco pinta de rosa algunas partes, añade pequeños lazos y otros detalles hasta terminar el trabajo. Es al final del vídeo cuando muestra la parte trasera y aparece la sorpresa: su hija se llamará Daniela. Un nombre de siete letras, de origen hebreo y muy extendido entre las generaciones más jóvenes en España.

El nombre de moda que ha elegido Rocío Camacho para su hija

La influencer anunció el pasado 30 de agosto que esperaba su primer bebé junto a Guillermo Aylón. La noticia llegaba menos de un año después de su boda, celebrada en septiembre de 2025, y cuando el embarazo ya estaba bastante avanzado. Rocío explicó entonces que se encontraba aproximadamente en el quinto mes. Ahora sabemos también que será una niña y que la pareja ya tiene decidido cómo la llamará. Para comunicarlo, Rocío ha preferido hacerlo a través de ese caballito de madera que ella misma va decorando durante el vídeo y no es hasta el final, cuando vemos como el nombre aparece en la parte trasera del juguete.

La elección de Daniela no resulta especialmente extraña en España. Basta fijarse en la edad de las mujeres que llevan actualmente este nombre para comprobar que su popularidad está muy ligada a las últimas décadas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 76.272 mujeres se llaman Daniela en nuestro país y su edad media es de apenas 17,5 años. El dato resulta especialmente llamativo si tenemos en cuenta que estamos ante un nombre cuyo origen se remonta mucho más atrás.

Qué significa el nombre Daniela

Daniela es la forma femenina de Daniel, un nombre que procede del hebreo. Su significado suele traducirse como «Dios es mi juez». Daniel es además un personaje del Antiguo Testamento, por lo que el nombre cuenta con una tradición de siglos ligada a la cultura judeocristiana. Con el paso del tiempo aparecieron sus diferentes variantes y formas femeninas. Daniela terminó extendiéndose por numerosos países y hoy podemos encontrarla en lenguas y lugares muy distintos aunque en España parece que lleva años estando muy de moda.

Esa edad media de 17,5 años indica que buena parte de las mujeres que llevan este nombre en España son todavía muy jóvenes. No estamos, por tanto, ante uno de esos nombres tradicionales que se mantienen gracias principalmente a mujeres de edades muy diferentes, sino ante uno cuya presencia se concentra especialmente en generaciones recientes. Su versión masculina, Daniel, tiene una historia mucho más larga de uso continuado en España. Daniela comparte ese origen, pero su expansión como nombre femenino ha sido bastante más reciente.

Un nombre corto que funciona en distintos idiomas

Aunque ahora lo relacionemos con niñas y jóvenes, Daniela no es una creación moderna ni una adaptación reciente. Una de las razones de que haya conseguido extenderse por distintos países está en que apenas necesita cambios para funcionar en diferentes idiomas. Daniela es habitual, con distintas intensidades, en países de habla española, pero también se utiliza en Italia, Portugal, Alemania y otras zonas de Europa. En otros lugares encontramos variantes muy próximas, como Danielle en francés o en inglés.

También admite diminutivos como Dani que es probablemente el más evidente en español, aunque pueden encontrarse otras formas familiares dependiendo del país y de cada familia. Aun así, Daniela tiene la ventaja de ser un nombre completo relativamente breve: siete letras y cuatro sílabas.

Rocío Camacho atraviesa una nueva etapa tras su boda

La llegada de Daniela supondrá un nuevo cambio para Rocío Camacho y Guillermo Aylón después de un año especialmente intenso para la pareja. Ambos se casaron en septiembre de 2025 y, meses después, descubrieron que iban a ser padres. Rocío ha ido mostrando parte del embarazo a sus seguidores, aunque para revelar el sexo y el nombre ha optado por una fórmula bastante sencilla con el reel que os dejamos a continuación.

De momento, Daniela todavía no ha nacido, pero ya tiene preparado al menos uno de sus primeros juguetes. Y la elección de sus padres coincide con un nombre que, pese a tener siglos de historia, está especialmente ligado en España a una generación muy joven. Las más de 76.000 mujeres que lo llevan y, sobre todo, esos 17,5 años de edad media ayudan a entender por qué Daniela sigue sonando como un nombre plenamente actual.