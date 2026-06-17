La última provocación de Piqué al madridismo: «Quería que siguiese Arbeloa, daba mucho juego»

Gerard Piqué, como acostumbra en sus intervenciones públicas, ha vuelto a opinar de varios temas que rodean al Real Madrid. El ex futbolista, que ya utilizó la King League para atacar a Álvaro Arbeloa, ha vuelto a la carga contra el que fue entrenador del equipo blanco durante la segunda mitad de la temporada. Primero, ha valorado positivamente la llegada de José Mourinho en lo relativo a «dar show», aunque ha señalado que «quería mantener a Arbeloa porque generaba mucho contenido».

Piqué ya tuvo varios cruces de palabras con Arbeloa durante la etapa más cruda de la rivalidad entre Real Madrid y FC Barcelona. En esta ocasión, el ex jugador del equipo culé y de la selección española ha ironizado sobre la figura del técnico salmantino. «Durante la temporada deseé que le fuera un poco mejor al Madrid. No que ganara títulos, pero sí suficiente, porque quería mantener a Arbeloa», ha explicado. El motivo que alude es que el ex técnico merengue «generaba mucho contenido» con momentos como «las vitrinas, el espíritu de Juanito en un Madrid-Levante…».

El del banquillo no ha sido el único tema de actualidad del Real Madrid que ha tratado Piqué. También ha dejado su opinión sobre las dos últimas incorporaciones del club de la capital, Marc Cucurella y Bernardo Silva. Sobre el ex canterano culé, el catalán no se ha ‘mojado’ en exceso sobre un movimiento que se ha catalogado como una traición al Barça desde ciertos sectores de su afición. «Nunca criticaría a un jugador por fichar por un equipo. Le deseo que tenga una buena carrera a nivel personal, porque le conozco y es un gran jugador, pero al final ha fichado por el Madrid y ya sabéis lo que opino de ellos como club», ha zanjado el ex futbolista blaugrana en una de sus intervenciones en un evento conjunto de Uber Eats y Vicio.

El fichaje de Cucurella por el Real Madrid se oficializó horas antes del debut mundialista del lateral zurdo con España. Una casualidad que se ha repetido con Bernardo Silva, que se estrenará con Portugal en el Mundial 2026 ya como futbolista del club blanco. «Si mi compañero ficha por otro club, me da igual, pero el propio jugador quizá pueda estar un poco distraído», ha indicado Piqué al respecto. El ex futbolista ha incidido en la importancia del torneo y el foco en él, aunque futbolistas como Cucurella y Bernardo Silva hayan cerrado su futuro antes del inicio de la competición: «Estás jugando un Mundial, es la oportunidad de tu vida; que se da cada cuatro años. Cada uno sabe lo que tiene que hacer para estar concentrado y sacar su mejor rendimiento».

Piqué ataca al Madrid por Julián Álvarez

Uno de los grandes culebrones en el mercado de fichajes veraniego apunta a ser el de Julián Álvarez. Pese al conocido interés del FC Barcelona en el delantero argentino, el Real Madrid fue el primero en dar un paso firme por el jugador rojiblanco. El club blanco hizo pública una oferta de 150 millones por Julián Álvarez que fue rechazada por el Atlético de Madrid. El equipo blanco ya se ha impuesto tanto a Barça como a Atlético en los fichajes de Bernardo Silva y Cucurella, y Piqué teme que vuelva a hacerlo con Julián. «Es una ilusión (su fichaje) muy grande… Se ha metido el Madrid por medio, como en todos los fichajes, así que no sé si va a poder ser», ha contado el ex futbolista.