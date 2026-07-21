Tchouaméni y Bernardo Silva descartan a Rodrigo… de momento

El Real Madrid sigue sin lanzarse a por Rodrigo Hernández. El centrocampista español ha sido la estrella del Mundial conseguido por España y entre el madridismo existe el clamor de que sería la pieza que terminaría el puzle del equipo de José Mourinho. Sin embargo, hay dos factores que descartan su fichaje por el momento: la renovación al alza de Aurélien Tchouaméni hasta 2031 y el contrato de Bernardo Silva, nuevo jugador blanco.

Ambos son los centrocampistas por los que el Real Madrid había apostado fuerte este verano antes de que el capitán de la selección española deslumbrase en Estados Unidos y eso puede suponer tener que renunciar a él por un motivo económico. Muchos madridistas han recordado una de las promesas que realizó Enrique Riquelme en su campaña como candidato a la presidencia del Real Madrid. El empresario de Cox aseguró que tenía cerrado el fichaje de Rodrigo.

Con Florentino Pérez en el poder, la situación es distinta, aunque en el club blanco sigue habiendo quienes consideran un error no intentar el fichaje del madrileño. Rodrigo acaba contrato en el Manchester City a finales de la próxima temporada y eso abarataría su traspaso por una sencilla razón: en verano de 2027 saldría gratis. Eso sí, para el equipo inglés, cuya inversión viene de capital saudí, tampoco sería un dolor de cabeza gigante.

Rodrigo, ganador del Balón de Oro en 2024, ha vuelto a la cresta de la ola. El pasado domingo fue nombrado el mejor jugador del Mundial tras la final de España contra Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde firmó su quinto partidazo consecutivo. Su nota en las eliminatorias ha sido matrícula de honor choque tras choque. Y eso ha vuelto a despertar interés en un Real Madrid hipotecado por otros futbolistas.

Difícil encaje

En el club también consideran que Rodrigo y Tchouaméni son el mismo perfil, aunque la faceta creativa del español y su capacidad para derribar líneas en el campo le distinguen del francés, un pivote más físico y posicional. En su primera etapa, Mourinho impuso en la mayoría de partidos un sistema 4-2-3-1 que permitía formar un centro del campo que combinaba calidad y fuerza.

Entonces, los habituales protagonistas eran Xabi Alonso, que es más ese perfil Rodrigo, y Sami Khedira, ahora en el cuerpo técnico del portugués, al que se asemeja más Tchouaméni, o en su defecto Lass Diarra. En ese planteamiento sí encajaría el español, pero no hay que olvidar que el Real Madrid ve a Fede Valverde como un fijo y también están en plantilla Eduardo Camavinga, al que se le busca una salida, o Thiago Pitarch.

En el caso del canterano, es Mourinho quien decidirá si se le cede o se lo queda para el primer equipo tras su gran irrupción la pasada temporada. Habrá más capítulos en torno a Rodrigo, aunque ahora la postura del Real Madrid es clara, y es que no tiene espacio financiero para el centrocampista del City, quien está como loco por volver a España y jugar en el rey de Europa a sus 30 años.