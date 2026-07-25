Arda Güler se rinde a Mourinho: «Es una gran oportunidad para mí trabajar con una leyenda como él»

Arda Güler se ha rendido a José Mourinho en una entrevista concedida durante la pretemporada a los medios oficiales del club. El centrocampista turco, desde el primer día de trabajo en Valdebebas tras caer demasiado pronto en la Copa del Mundo con su Selección, quiere convencer al técnico luso de cara a la nueva temporada.

«Echaba de menos mi casa. Estoy muy feliz de empezar a trabajar para dar siempre una mejor versión sobre el campo», comenzó desvelando el jugador del Real Madrid.

Arda Güler admira a José Mourinho como entrenador: «Es una gran oportunidad para mí trabajar con una leyenda como Mourinho. Él y su equipo explican todo muy claramente. También son muy sinceros fuera del campo».

El mediocentro turco también habló sobre la pretemporada blanca: «En este periodo, lo más importante es trabajar la parte física. Pero también escuchar y aprender lo que nos pide Mourinho para poder hacerlo bien en el campo».

Es la cuarta temporada para Arda en el Real Madrid y el joven jugador otomano está enchufado para seguir creciendo como futbolista: «He aprendido y mejorado mucho, pero mi ilusión nunca ha cambiado. Quiero ganarlo todo como el primer día y hacer felices a los madridistas. ¡Hala Madrid!».