El Real Madrid busca el liderato contra el Chelsea

El Real Madrid buscará la primera posición en su grupo de la Champions League el martes (18:45 horas), ante el Chelsea. El conjunto blanco llega con los deberes hechos a la última jornada, en la que buscará seguir haciendo historia para ser cabeza de serie en el sorteo de cuartos de final. Aunque se topará con su criptonita europea, un conjunto londinense al que no han ganado en las cinco ocasiones en las que se han enfrentado, con dos empates y tres derrotas.

Sion embargo, ahora todo ha cambiado. El equipo ha dado un paso al frente claro, lo que le permitirá competir de tú a tú como hicieron en la primera jornada y, de ganar, pasarán a cuartos como primeras de su grupo en Champions. Además, las inglesas llegan mermadas por lesiones importantes.

Las de Alberto Toril se citan este martes de nuevo con la historia, en un partido en el que tendrán la oportunidad de lograr clasificarse como cabezas de serie para los cuartos de final. Una vez asegurada su presencia entre las ocho mejores del continente –hace dos jornadas– ahora están en disposición de darle un sorpasso histórico a las inglesas.

En Londres ya compitieron de tú a tú contra las blues. Aunque varios errores permitieron la victoria en Stamford Bridge de las londinenses, por 3-2, sí que consiguieron plantar cara y mantenerse vivas en el partido. Entonces, quedó clara la mejora evidente del equipo, después de un verano en el que se ha configurado una plantilla para competir por títulos. Pero tendrán que confirmar esas sensaciones en un partido que, aunque no será a vida o muerte, sí que habrá mucho en juego.

En concreto, ganar las permitirá evitar en el sorteo de cuartos de final a varios de los mejores equipos del continente. El Olympique de Lyon ya tiene asegurada su presencia como primero de grupo, mientras que Bayern y Manchester City también se mantienen al frente del liderato. Aunque las inglesas no tendrán nada sencillo retenerlo, puesto que juegan en Barcelona contra las vigentes campeonas, que sólo han dado muestras de flaqueza este curso en el partido disputado en Mánchester.

Además de evitar a buena parte de los rivales más duros de esta Champions League, ganar al Chelsea sería la confirmación absoluta de que este equipo está preparado para competir con los grandes y, por qué no, comenzar a soñar con cotas mucho más altas a las que acostumbran. Por el momento, han mostrado una solvencia en la máxima competición que no ha hecho más que ir a más, pero este martes llegará la hora de la verdad ante un equipo que aún no ha perdido este curso. De hecho, sólo han dejado escapar un empate, este mismo fin de semana ante el Leicester.

El mejor momento del Real Madrid

El Real Madrid ha recuperado la solidez y ha demostrado tener una plantilla muy completa, que ha ido creciendo progresivamente. La competitividad no ha hecho más que mejorar al equipo y este martes tendrán la oportunidad de dejarlo patente ante uno de los favoritos de la competición, que el pasado curso cayó con mucha polémica en semifinales contra el Barcelona.

Para el choque, se suman las ausencias que habrá en el Chelsea con las recuperaciones en el equipo de Toril. Mientras que el técnico madridista contará con una recuperada Maëlle Lakrar en defensa –aunque queda por ver si jugará–, Bompastor llega a Valdebebas sin Sam Kerr, Laurent James o Rytting Kaneryd, dos jugadoras que son capitales.

Posible alineación del Real Madrid contra el Chelsea

La posible alineación del Real Madrid ante el Chelsea sería la formada por: Misa Rodríguez; Shei, María Méndez, Rocío, Olga; Toletti, Leupolz, Angeldahl; Weir, Linda Caicedo y Bruun.