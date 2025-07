El Real Madrid ha realizado este verano una renovación absoluta. El club ha decidido cambiar de golpe a los entrenadores de los cuatro principales equipos que tiene: de los primeros equipos masculino y femenino, del de baloncesto y del Castilla. Carlo Ancelotti, Alberto Toril, Chus Mateo y Raúl González han dejado sus cargos al término de la presente temporada. Una revolución como no se recuerda en el conjunto blanco.

El club ha decidido iniciar una nueva etapa de manera más revolucionaria posible. Todo, pese a que ha conseguido cumplir con diversos objetivos, aunque no con todos. Donde mejor ha ido ha sido, curiosamente, en baloncesto, donde el miércoles se confirmaba la salida de Chus Mateo. Los blancos lograban la Liga Endesa, ganaban todos los clásicos contra el Barcelona del curso, pero caían en la final de Supercopa y Copa contra Unicaja, además de quedarse en cuartos de final de la Euroliga.

La renovación en basket es total, puesto que también llega Sergio Rodríguez como nuevo director deportivo. El nuevo entrenador será Sergio Scariolo, que acaba de anunciar que dejará de ser seleccionador español tras el Eurobasket, poniendo fin a 10 años consecutivos en la Selección, y que tras la salida de Mateo es ya nuevo técnico madridista.

Cambio total en fútbol

En lo que respecta a fútbol, la temporada no ha sido la mejor. Por ello, el club decidió poner fin a la exitosa era de Carlo Ancelotti. En su segunda etapa, lograba dos Champions, dos Ligas, una Copa del Rey, dos Supercopas de España, otras tantas de Europa y dos Mundiales de Clubes/Intercontinentales. Pero no ganar ninguno de los títulos importantes este curso le costó el puesto, antes incluso de la celebración del Mundial bajo su nuevo formato.

Su puesto lo ocupa Xabi Alonso, con el que el Real Madrid espera arrancar una etapa en la que sean capaces de volver a dominar tanto el fútbol español como el continental. Para ello, el tolosarra ha dejado el Bayer Leverkusen, al que llevó por primera vez en su historia a ganar la Bundesliga el curso pasado. Ahora, tiene un nuevo reto por delante que no es menor, puesto que la exigencia en el Real Madrid siempre es máxima.

El Castilla también ha vivido un cambio en el banquillo. Tras seis temporadas al frente del segundo equipo blanco, Raúl González, toda una institución en la entidad, dejó el club para asumir nuevos retos. Lo hizo tras no lograr el ansiado ascenso a Segunda División, que tuvo muy cerca en 2023, cuando cayeron en la final del playoff ante el Eldense. Su puesto lo ocupará ahora Álvaro Arbeloa, ascendido desde el Juvenil A.

Y el último de los grandes cambios llega en el equipo femenino. Después de cuajar la mejor temporada en la historia del club, Alberto Toril sale de la institución, donde ya dirigió –y ascendió– en su día al Castilla. Lo hace tras competir en Liga, por primera vez, hasta la penúltima jornada, además de firmar los cuartos de final de Champions por segunda vez en la historia, cayendo contra el campeón Arsenal, de ganar por primera vez al Barcelona y de caer en semifinales de Copa contra las culés, al igual que sucedió en la final de la Supercopa.

En estos últimos años, el objetivo del club ha sido el de ir reduciendo la brecha con el Barcelona, algo que han conseguido. Ahora, será Pau Quesada, ex entrenador del Real Madrid C, el encargado de iniciar una nueva etapa, en la que se espera que puedan comenzar a pelear realmente por títulos, algo que no ha sucedido hasta la fecha.