El Real Madrid sigue sacando petróleo con la cantera y recibirá más de 10 millones por Arribas

El Real Madrid sigue sacando ingresos en la operación salida. Después de la gran inversión hecha durante el mes de junio, el club blanco busca fórmulas para sacar dinero y una fuente está siendo La Fábrica. En los últimos días, son muchos los futbolistas formados en la cantera madridista y desde Portugal apuntalan el nombre de Sergio Arribas para ser el próximo que deje dinero en la caja de Valdebebas.

Desde la venta de Nico Paz al Como, la de Álvaro Rodríguez por el Bournemouth, muchos otros también están encarrilados. Mientras Mario Gila apunta al Milan, en el país vecino confirman que Arribas ha generado un gran interés en el Benfica. Fue el máximo goleador de Segunda División con el Almería con 25 goles y el ascenso a Primera ha generado mucho interés en el extranjero. El club portugués ya ha contactado con su agente para sondear las diferentes condiciones para una posible venta.

La relación entre ambos clubes es buena y, según informa A Bola, el Benfica irá a por el fichaje de Sergio Arribas si encuentra liquidez para pagar una cifra que podría superar los 20 millones de euros. Una cifra que se repartiría entre Real Madrid y Almería a partes iguales. El club blanco, cuando lo vendió por 8 millones de euros en verano de 2023, se reservó el 50% de sus derechos en caso de futuro traspaso. Una fórmula que lleva años empleando con sus canteranos para sacarles más provecho en caso de que exploten en otros equipos, tal y como ha ocurrido con Arribas.

El mediocampista zurdo tiene 24 años y destaca por su gran talento entre líneas. A pesar de que tuvo minutos en el primer equipo, su zona de juego es una de las más pobladas dentro de la plantilla, por lo que en Valdebebas le abrieron la puerta para que tuviera minutos. En el Real Madrid ven con buenos ojos su venta y recibirán con mucho gusto todo ingreso extra que llegue de todo talento de La Fábrica que brille.