15 millones ‘inesperados’ para el Real Madrid: Álvaro Rodríguez ficha por el Bournemouth inglés

‘La Fábrica’ sigue dando sus frutos en el mercado para el Real Madrid. El club blanco recibirá 15 millones de euros por el traspaso del delantero Álvaro Rodríguez al Bournemouth de la Premier League. El club merengue traspasó al hispano-uruguayo al Elche el pasado verano a cambio de dos millones de euros, pero mantuvo el 50% de sus derechos federativos.

El conjunto ilicitano ha acordado el traspaso del futbolista, que firmó una buena campaña bajo las órdenes de Eder Sarabia, a cambio de 25 millones de euros fijos y cinco en variables. Un movimiento del que forma parte el Real Madrid, que recibirá la mitad del importe total.

Desde Inglaterra apuntan a que el canterano madridista viajará el lunes para realizar los exámenes médicos pertinentes y estampar su firma como nuevo jugador del Bournemouth. La confirmación definitiva del traspaso incluirá el nombre de Álvaro Rodríguez entre los jugadores con pasado en ‘La Fábrica que han generado ingresos para el club blanco en los últimos mercado de fichajes.

También en dirección a la Premier League ha salido, este mismo verano, otro canterano del Real Madrid como Víctor Muñoz. El Liverpool se hizo con los servicios del internacional español por 40 millones de euros, que se repartieron de manera proporcional entre Osasuna y el equipo blanco.

Esta fórmula en las salidas de los jóvenes más prometedores de ‘La Fábrica’ está siendo todo un éxito económico para el Real Madrid. Los clubes apuestan por ellos, al no tratarse de jugadores cedidos que no aportarían ingresos a su nuevo equipo en caso de destacar y salir traspasados.

El mejor ejemplo de ello es Nico Paz, revalorizado en el Como, donde se ha convertido en uno de los futbolistas más destacados de la Serie A. El Real Madrid mantiene una opción de compra de 80 ‘kilos’ sobre el hispano-argentino, a la vez que recibe 60 millones de euros en la operación con el equipo italiano.

El club merengue mantiene el control sobre el jugador y tiene la última palabra a la hora de decidir sobre el futuro de los canteranos que salen de Valdebebas con esta fórmula de traspaso. El Real Madrid ha obtenido recientemente ingresos por las salidas de Álex Jiménez (Bournemouth), Víctor Muñoz y, ahora, también de Álvaro Rodríguez. Por otro lado, mantiene el 50% de los derechos y una opción asequible de recompra sobre otras joyas de ‘La Fábrica’ como Jacobo Ramón y Chema Andrés.

Palacios, Gonzalo o Valdepeñas podrían seguir sus pasos

La cantera del Real Madrid ha vuelto a demostrar este año su capacidad para producir jugadores para la élite. La academia merengue es la que nutre de más jugadores a las grandes ligas europeas. Además, esta temporada ha tenido una mayor presencia en el primer equipo.

Algunos de ellos apuntan a seguir los pasos de los Nico Paz, Jacobo o Chema Andrés. Todos ellos saldrían con esta fórmula de traspaso que tanto rédito está dando al Real Madrid. César Palacios o Víctor Valdepeñas, pretendido por Arbeloa si recala en el Fulham, podrían ser los siguientes. Gonzalo García, por otro lado, espera un encuentro con José Mourinho en pretemporada para dirimir su futuro de cara a la próxima temporada.