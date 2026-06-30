La Premier ya ha gastado ¡482 millones de euros! en fichajes sin comenzar el mercado

La Premier League continúa dominando con puño de hierro el mercado de fichajes… incluso antes de que comience de manera oficial. La primera división del fútbol inglés ya ha invertido 482,9 millones de euros en futbolistas, pese a que la ventana de mercado veraniega se abre este miércoles 1 de julio. La mayor inversión neta corre a cargo del Liverpool, que supera los 100 millones de euros con las incorporaciones de Jérémy Jacquet (Stade Rennes, 63 millones) y Víctor Muñoz (Real Madrid/Osasuna, 40 millones).

La diferencia económica entre las grandes ligas europeas y la Premier League se sigue agrandando en cada mercado de fichajes. Ni siquiera hay que remontarse al pasado verano, ya que los equipos de la Premier invirtieron un total de 453,17 millones de euros en el último mercado invernal. Una cifra con la que casi doblaba a la Serie A, segunda en la lista, y dejaba en nada los 75 ‘kilos’ entre los 20 equipos de la Liga de Tebas en esta misma ventana de fichajes.

Las diferencias ya insalvables en el plano económico entre la Premier y el resto de ligas del planeta se van reflejando de forma progresiva en el rendimiento deportivo. Sólo el PSG ha sido capaz de evitar un triplete de títulos ingleses en las tres competiciones continentales. El Aston Villa de Unai Emery goleó al Friburgo (3-0) en la final de la Europa League.

Un triunfo al que sucedió el del Crystal Palace ante el Rayo Vallecano por el título de Conference. La tanda de penaltis en la final de la Champions League entre PSG y Arsenal fue el único escollo que no pudieron superar los clubes de la Premier en las grandes citas continentales.

Por el momento, el primer mes tras la conclusión del calendario futbolístico de clubes de la temporada 2025/26, incide en la misma brecha entre la competición británica y grandes ligas europeas como la Liga, Ligue 1, Bundesliga o Serie A. En la guerra del mercado de fichajes, sólo PSG, Real Madrid y Bayern -también se podría incluir al FC Barcelona tras el traspaso de Gordon- parecen contar con armas suficientes para luchar con los clubes de la Premier en este campo de batalla.

La diferencia irá a más durante los dos meses de mercado de fichajes de verano. Por el momento, la Premier League ha gastado 482,9 millones de euros en fichajes y ha ingresado 359,9 millones, de acuerdo con la plataforma Transfermarkt.

La Liga pierde por goleada ante la Premier

Los años de esplendor económico y deportivo de los que gozó la Liga española durante buena parte del Siglo XXI contrastan con la situación que vive la competición que dirige Javier Tebas. Se evidencia en cada mercado de fichajes. Lo hizo en la ventana de invierno y apunta a hacerlo durante este verano.

Pese a contar ya con los fichajes de Marc Cucurella (Real Madrid, 55 millones), Anthony Gordon (Barcelona, 80 millones) y Álex Grimaldo (Atlético de Madrid, 22 millones); los 20 clubes de la Liga sólo han gastado un total de 192 millones de euros a fecha de 30 de junio. Una cifra que no apunta a incrementarse en demasía, salvo que se produzcan traspasos galácticos como los de Enzo Fernández o Julián Álvarez.