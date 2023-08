‘Outlander’: Sam Heughan (Jamie) presionó para que la serie terminara en la temporada 8

Outlander se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las producciones más vistas de los últimos tiempos. Basada en la original saga literaria de Diana Gabaldon, la ficción ha logrado conquistar al público global con su adaptación audiovisual, y las cifras lo demuestran.

La primera temporada de la serie dio sus primeros pasos allá por el 2014. Poco se sabía entonces que el reclamo por parte del público sería tal, que sumaría 7 temporadas más a su lista. Eso sí, si algo tuvo claro siempre Sam Heughan (quien da vida a Jamie) es que quería que Outlander tuviera un final «decente».

Can you believe we’ve been through 9 years of #Outlander being on air together?! Time flies when you’re obsessed. pic.twitter.com/9NKHWLzjgF

— Outlander (@Outlander_STARZ) August 9, 2023