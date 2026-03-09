Avance de ‘Casados a primera vista’ de hoy: dos parejas rompen antes de la decisión final

Mediaset España tenía previsto hacer de este 2026 uno de sus años más fructíferos. Por ello, no solo comenzó el año regresando GH DÚO a su catálogo, también fichó Casados a primera vista. El formato volvió a la parrilla televisiva española y lo hizo en Telecinco, cuando hasta hace unos años lo hacía en Antena 3. De esta manera, cada lunes, los espectadores han sido testigos de estos peculiares matrimonios. En el programa de esta noche del 9 de marzo, la audiencia podrá ver algunos de los reencuentros más esperados. Pero, también, se podrán ver momentos muy incómodos.

De momento, son pocos los detalles que se saben del programa de hoy. Pero, Telecinco ya ha emitido el avance especial y no ha dejado indiferente a nadie. Y es que, tal y como se ha podido ver, se realizará una nueva cena grupal. Sin embargo, y para sorpresa de todos, uno de los matrimonios más fuertes y sólidos se tambaleará. Por lo que parece, las parejas participantes comenzarán a abordar temas que harán que la verdad salga a la luz. Y es que, parece ser que no todo es de color de rosas en este matrimonio.

Dos matrimonios de ‘Casados a primera vista’ deciden separarse

Telecinco promete una noche de emociones de cara a la recta final de Casados a primera vista. Por ello, lejos de dejarlo aquí, se ha podido saber que dos matrimonios decidirán abandonar el experimento de manera definitiva. Y es que, parece que sus diferencias son completamente irreconciliables. Una decisión que pillará a los expertos por sorpresa.

De hecho, tal es la situación, que estas parejas en cuestión no querrán esperar ni a la etapa final. Pues, el desenlace de Casados a primera vista está a horas de ser emitido. Pero, ellos quieren abandonar la relación cuanto antes. ¿Habrá alguna pareja que sí apueste por un futuro juntos?

¿Cuándo se emite ‘Casados a primera vista’, programa de Telecinco?

Para continuar viendo Casados a primera vista tan solo hay que sintonizar el canal de Telecinco en la televisión. De esta manera, cada lunes, a partir de las 23:00h (una hora antes en las islas Canarias), los espectadores tienen la oportunidad de continuar viendo el formato.

En el caso de no contar con una televisión, que no cunda el pánico. Gracias a la plataforma de Mediaset Infinity el espectador tiene la oportunidad de ver todos los contenidos que ofrece el grupo de comunicación. Y es que, ver Casados a primera vista donde y cuando se desee, es posible con esta plataforma. Eso sí, para su uso y disfrute es necesario realizarse una cuenta y registrarse. Un método que tan solo nos llevará unos minutos y que es totalmente gratuito.