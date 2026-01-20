La audiencia reacciona al estreno de ‘Casados a primera vista’ en Telecinco: «El problema es que…»

El pasado lunes, 19 de enero, los espectadores de Telecinco fueron testigos del gran estreno de Casados a primera vista. El popular formato, que hace unos años se emitía en Antena 3, ha regresado a la parrilla televisiva española y lo ha hecho de la mano de nuevos participantes. Eso sí, ha sido una apuesta arriesgada por parte de Mediaset España. Pues, como es bien sabido por todos, fue cancelado debido a sus bajos datos de audiencia. Sin embargo, el grupo de comunicación se ha arriesgado. Para esta aventura ha contado con la ayuda de expertos como Cecilia Martín, psicóloga con experiencia en terapia de parejas; Raúl López Lastra, psicólogo especializado en terapia de pareja y rupturas; y Nayara Malnero, licenciada en Psicología y sexóloga.

El estreno de Casados a primera vista no ha estado exento de controversia. Pues, mientras el resto de cadenas interrumpían sus emisiones para dedicarle una cobertura especial al accidente de los trenes de Adamuz (Córdoba), Telecinco ha continuado con su programación. Eso sí, las personas que han optado por ver el estreno del programa ya han dado su sentencia en redes sociales. Y es que, el público se ha mostrado muy contundente con un formato que ya conocían.

Reacciones al estreno de ‘Casados a primera vista’

A través de la plataforma de X, anteriormente conocida como Twitter, la audiencia ha alzado su voz. De esta manera, el público no ha podido evitar recordar los años en los que Casados a primera vista se emitía en Antena 3. Pero, al margen de este tema, la mayor crítica que han realizado los espectadores ha estado relacionada con la mala elección de los participantes.

«No habrá casting que supere a los que había en Antena 3. Lo de Telecinco es una versión cutre de La isla de las tentaciones», escribió una usuaria de la red social. «Es un casting mediocre, de gente plana, sacados todos del barrio de Salamanca. Lo siento, pero este programa no era así. Esto es un auténtico mojón. A estos programas hay que meter personas distintas, para que la variedad haga magia. Son todos y todas iguales», ha agregado otra.

Y es que, no hubo manera de que el espectador simpatizase con ninguno de los participantes del formato. «Telecinco quiere captar vía el físico de los concursantes, la cuota de audiencia que por sí mismo no lograría el programa. El problema es que se han olvidado del poder que tiene sentirse identificado… y aquí todos son muy ‘perfectos’. Dan pereza» o «Si queréis que esta mierda nueva que nos estáis metiendo casi con calzador funcione no os vengáis arriba con los anuncios cada 37 segundos porque esto no es la isla y me la suda cambiar de canal, así, como dato», son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Y es que, por lo que parece y según coinciden todos, el gran problema ha sido la mala elección de los protagonistas de la edición. Un gran fallo, pues son estos los que se deben encargar de atrapar al público con sus historias. «Telecinco debe jubilar a los que eligen los castings por dios! Este programa debería ser de gente ‘normal’. Todos los perfiles siempre iguales!», sentencia otro usuario de X.