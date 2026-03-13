Cómo van las encuestas y sondeos de las elecciones de Castilla y León 2026

Las elecciones autonómicas en Castilla y León están convocadas para el 15 de marzo de 2026. En ellas se renovarán las Cortes de Castilla y León, el parlamento autonómico que elige al presidente de la Junta y decide políticas clave para la comunidad. Se presentan decenas de partidos y coaliciones, con un total de 131 candidaturas de 26 formaciones registradas para concurrir a las elecciones en las nueve provincias autonómicas.

La mayoría de las encuestas realizadas hasta finales de 2025 muestran que el Partido Popular (PP) se mantendría como la fuerza más votada en estas elecciones. En varios sondeos recientes, el PP aparece por delante con ventaja frente a sus principales competidores, aunque sin la holgura absoluta que le permita gobernar con facilidad sin acuerdos.

El promedio de las encuestas realizadas otorga al Partido Popular el 32,7 % de los votos, frente al 28,4 % que conseguiría el PSOE. Sin embargo, el dato más destacado lo aporta Vox, que rozaría el 20 % de las papeletas, una cifra sin precedentes para la formación en la comunidad autónoma. Esta tendencia confirmaría la hegemonía de la derecha en las instituciones autonómicas.

En cuanto a otras fuerzas políticas como Podemos, UPL, Ciudadanos, Soria Ya y Por Ávila, las encuestas arrojan cifras de entre el 4 % y el 1 % de apoyo electoral. El sondeo se realizó entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre, con 980 encuestas válidas por cada una de las nueve provincias que conforman la comunidad.

¿Cuándo es el sorteo de las mesas?

El sorteo público de miembros de mesa en los ayuntamientos tendrá lugar entre el 18 y el 22 de febrero de 2026. En cada mesa se designa:

Un presidente.

Dos vocales.

Sus correspondientes suplentes.

Este sorteo asegura que todas las mesas cuenten con los miembros necesarios para el correcto desarrollo de las elecciones

Tras el sorteo, los seleccionados recibirán una notificación oficial en un plazo máximo de tres días. La comunicación llega generalmente por carta certificada, y es importante estar pendiente para no perder la notificación.

Si tienes un motivo que te impida cumplir como presidente o vocal, puedes presentar alegaciones ante la Junta Electoral de Zona en un plazo de siete días naturales desde la notificación. Entre los motivos más habituales se incluyen:

Problemas de salud acreditados.

Situaciones familiares graves.

Viajes inaplazables.

Responsabilidades profesionales.

La Junta Electoral debe resolver todas las alegaciones antes de la jornada electoral.