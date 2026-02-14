Adiós a pagar tu compra con tarjeta en los supermercados: el aviso de los expertos que no es para broma

Los especialistas en finanzas personales advierten sobre el uso habitual de la tarjeta de crédito para pagar la compra del supermercado, una práctica que puede afectar negativamente a la economía doméstica si no se controla correctamente.

Con el aumento del coste de los alimentos, muchas familias destinan una parte importante de sus ingresos a la compra semanal. Utilizar la tarjeta de crédito para este gasto cotidiano puede generar deudas difíciles de gestionar a medio y largo plazo.

Por qué evitar pagar la compra del supermercado con tarjeta

El principal riesgo de pagar la compra con tarjeta de crédito es la facilidad para gastar más de lo previsto, ya que el pago no se realiza de forma inmediata. Esto puede provocar acumulación de deuda, especialmente cuando se opta por fraccionar los pagos o financiar compras pequeñas de forma recurrente.

Además, los intereses asociados a algunas tarjetas pueden aumentar el coste real de productos básicos como la alimentación, afectando al presupuesto familiar mensual.

Consejos para controlar el gasto en alimentación

Los expertos recomiendan adoptar hábitos de consumo más conscientes para evitar problemas financieros:

Planificar el menú semanal antes de ir al supermercado.

Hacer una lista de la compra y ceñirse a ella.

Evitar comprar productos innecesarios que puedan desperdiciarse.

Pagar en efectivo o con métodos que permitan controlar mejor el gasto.

Pagar en metálico ayuda a tener una mayor percepción del dinero que se gasta, lo que facilita mantener el presupuesto bajo control.

Cuándo sí puede ser útil usar la tarjeta de crédito

Según los especialistas, la tarjeta de crédito puede ser una herramienta útil para compras puntuales de mayor importe, como electrodomésticos, muebles o tecnología, siempre que se planifique el pago y se conozcan las condiciones del crédito.

En estos casos, comparar contratos y tipos de interés es fundamental para evitar costes financieros innecesarios.