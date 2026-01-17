Sumar, el partido de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, comienza a dar señales de agotamiento y de fin de ciclo. Uno de los principales socios de la coalición, Izquierda Unida (IU), ha pedido este sábado a través de su coordinador general, Antonio Maíllo, ir «más allá» del partido magenta y pactar un nuevo frente de izquierdas que esté «a la altura del momento histórico».

Maíllo se ha expresado así en el discurso de apertura de una reunión de la Coordinadora Federal del partido de extrema izquierda que se desarrolla este sábado. El coordinador general de IU presentará un informe político a los militantes de su partido que defenderá su posición contraria a la continuidad de la coalición encabezada por Yolanda Díaz.

El dirigente de Izquierda Unida ha descrito la «política de alianzas» de su formación como «estratégica y estructural» y no como «táctica ni coyuntural». Maíllo ha detallado que el partido lleva tiempo «explorando la posibilidad de un acuerdo» con los partidos que conforman la coalición, entre los que están los Comunes, Más Madrid y Sumar.

Sin embargo, pretende no quedarse ahí ya que considera que no «no será suficiente con un acuerdo unitario» en el que sólo estén presentes esos partidos, abriendo la puerta a la inclusión con Podemos. «Este acuerdo actualizado de reconexión con nuestra alianza debe darse por hecho para cualquier organización que esté a la altura del momento histórico», asegura Maíllo este sábado.

«Un proceso político movilizador»

De ese modo, el coordinador general de Izquierda Unida ha expuesto que la extrema izquierda no debe quedarse en los pactos, ahora rotos, que acordaron para las últimas elecciones generales de 2023: «Hay que ir más allá, necesitamos organizar la esperanza, convocarnos y agruparnos en torno a un proceso político movilizador».

Sin embargo, Izquierda Unida todavía no ha entrado en detalles más concretos sobre qué siglas debería llevar ese nuevo movimiento político que aglutine a las formaciones que están más a la izquierda que el PSOE. Tampoco quién debería liderar esa coalición o qué posición debería tener respecto al partido de Pedro Sánchez.

Otro de los temas en los que Maíllo ha querido poner el acento es en el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), tras más de 20 años de negociaciones. El coordinador general de IU ha asegurado que está «frontalmente» en contra del pacto porque considera que es contrario al sector primario de España.

También en el terreno internacional, Maíllo ha mostrado sus reticencias sobre el envío de tropas de paz a Ucrania y exige que se haga «en el marco de la verificación de un alto el fuego pactado por todas las partes» y que sólo lo apoyarían si está «auspiciado por Naciones Unidas».