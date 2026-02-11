Podemos, Sumar e IU exigen retirar una calle en honor a Israel en Málaga: «Es un insulto»

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha vuelto a demostrar hasta qué punto puede llegar la izquierda radical cuando se trata de anteponer su ideología a cualquier otra consideración, incluso a la memoria de un militar español caído en acto de servicio. La edil ha exigido este miércoles la retirada inmediata de una calle dedicada al Estado de Israel en Málaga por estar situada cerca de otra que rinde homenaje al cabo Francisco Javier Soria Toledo, fallecido en 2015 durante una misión humanitaria en Líbano.

El problema, para la izquierda, no es que hayan tardado ocho años en colocar la placa con el nombre del cabo, ni que lo hayan hecho sin avisar a la familia. Lo que les molesta es que esa calle esté «a escasos metros» de otra llamada Israel. Y a partir de ahí, comienza el delirio ideológico.

Morillas no ha dudado en calificar a Israel como «Estado criminal» y acusarlo directamente de haber «asesinado» al militar español, olvidando, de paso, que Soria Toledo murió mientras servía como casco azul en una zona de conflicto bajo mandato de Naciones Unidas.

Pero el argumento principal de Con Málaga no se limita a pedir un homenaje digno, algo que nadie discute, sino que exige que desaparezca del callejero malagueño el nombre de un Estado con el que España mantiene relaciones diplomáticas, acuerdos de cooperación y al que ningún tribunal internacional ha condenado por el fallecimiento del cabo.

No es la primera vez que la izquierda utiliza el callejero como arma ideológica, pero en este caso lo hace manipulando un homenaje aprobado en pleno hace ocho años. Ahora, en lugar de reclamar con seriedad que se repare la falta de protocolo hacia la familia del militar, lo convierten en una campaña de odio contra Israel, mezclando la muerte de un militar español con el conflicto de Oriente Próximo.

Mientras tanto, desde el Ayuntamiento, gobernado por el PP, se recuerda que la denominación de calles responde a acuerdos plenarios y criterios institucionales, y no a las obsesiones políticas de una minoría radical que pretende imponer su relato. No se han producido declaraciones oficiales, aunque fuentes municipales califican la polémica como «una cortina de humo con fines electorales».

Morillas, sin embargo, ha insistido en que «no puede haber una calle para un Estado terrorista al lado de un militar asesinado por ese Estado», elevando el tono de sus acusaciones hasta el extremo de afirmar que Israel está detrás de «uno de los mayores genocidios del siglo XXI», en una muestra más de cómo la izquierda radical convierte incluso el dolor ajeno en munición ideológica.