El pasado jueves 19 de junio, el equipo de La Revuelta recibió a una de las presentadoras más queridas y reconocidas de nuestro país. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Lara Álvarez. Tras haber estado trabajando en Mediaset durante muchos años, sobre todo en Supervivientes desde Honduras, decidió poner punto y final a esta etapa. Lo hizo para adentrarse en un nuevo proyecto en RTVE, titulado La Conexión. Eso sí, antes de llegar a este programa, lo cierto es que la asturiana no tuvo reparos a la hora de salir de la cadena de comunicación situada en Fuencarral a pesar de no tener entre manos una oferta cerrada. Pero sabía que debía hacerlo, ya que tenía ganas de hacer frente a nuevos retos. Así pues, durante su visita a La Revuelta, la periodista reconoció que Supervivientes marcó un antes y un después en su vida, tanto a nivel personal como profesional.

Es más, hizo hincapié en que este concurso que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras es mucho más duro de lo que puede llegar a imaginar la audiencia. No solamente por la falta de comida, sino por las condiciones del entorno y la exposición diaria. Algo que hace mella tanto a nivel emocional como físico. A pesar de todo, Lara Álvarez tiene muy claro que Supervivientes fue el programa que, realmente, le dio una impresionante exposición mediática: «Yo creo que fue lanzamiento de carrera», reconoció a David Broncano. Además, recordó que estuvo nada más y nada menos que ocho años trabajando en la misma productora, por lo que la decisión de marcharse no fue algo sencillo, ni mucho menos. Aun así, creyó que era necesario dar ese paso a pesar de las consecuencias: «Tenía que apostar», explicó, mientras reconocía que había cierta discrepancia a la hora de hacer cambios.

El entorno profesional consideraba que era una decisión prematura, pero ella pensaba todo lo contrario. Así pues, a pesar de las dudas, se mostró decidida a dar ese paso: «Me tiré del helicóptero», aseguró, haciendo un claro guiño al programa que se emite desde los Cayos Cochinos de Honduras.

Eso sí, no deja de reconocer que fue una etapa muy dura, ya que salir de Mediaset sin tener trabajo fue complicado. Todo ello mientras confirmó que, después de tanto tiempo, sus intereses y los de la empresa no coincidían. «Somos dos empresas, la tuya y yo que soy mi propia empresa, y al final hay que juntar un poco los intereses en común», explicó.

Después de un tiempo de aquel punto de inflexión en su carrera, Lara Álvarez tiene claro que tomó la mejor de las decisiones a pesar de lo arriesgada que fue: «Yo creo que las decisiones valientes tienen su recompensa». Ahora, ha llegado una gran oportunidad a su vida, como es La Conexión, un programa que se emitirá a partir del próximo miércoles, después de La Revuelta, en La 1 de Televisión Española.