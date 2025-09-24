Bolaños acusa a Peinado de prevaricar con Begoña: «Un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio»

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha acusado este miércoles al juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa que investiga a Begoña Gómez, de prevaricar con la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Bolaños ha afirmado que «un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio» después de que el magistrado haya decidido transformar el caso en un procedimiento para juicio ante jurado popular.

«El sistema de recursos en nuestro país es muy garantista y, sin duda, un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio como ya hizo el Tribunal Supremo en este mismo asunto», ha afirmado Bolaños en el pasillo del Congreso de los Diputados, después de una sesión de control al Gobierno marcada por la ausencia de Pedro Sánchez, de viaje en Estados Unidos.

Cabe destacar que Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, pidió la imputación de Bolaños al considerar que había «indicios razonables, sólidos y cualificados» de la participación del ministro de Justicia en el nombramiento de Cristina Álvarez, la asesora en Moncloa de Begoña Gómez. El Supremo archivó esta causa por ausencia de «cualquier indicio» fundado.

Otros miembros del Gobierno como Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, han cargado contra Peinado, en su caso al pedir, en tono irónico y en referencia a los manifestantes contra el PSOE, que llame «a los de la calle Ferraz para el jurado popular». El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho que le «gustaría hablar de cosas serias» al ser cuestionado por la decisión del juez con respecto al denominado caso Begoña Gómez.

«Se explica por sí solo», ha comentado Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, en los pasillos del Congreso, también en referencia a la transformación del procedimiento que implica a la mujer del presidente del Gobierno a juicio ante Tribunal del Jurado.

Begoña a juicio con jurado popular

En la mañana de este miércoles se ha conocido la decisión del juez Juan Carlos Peinado de transformar el caso que investiga a Begoña Gómez en un procedimiento para juicio ante jurado popular. La resolución, fechada este lunes 23 de septiembre, incluye también a la asesora de Gómez en La Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en todos los casos por delitos de malversación de caudales públicos.

El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que dirige Peinado, ha citado a los investigados para «el próximo día 27 de septiembre de 2025, a las 18:00 horas», tal y como pudo saber OKDIARIO. Los tres imputados tendrán que comparecer personalmente a través de la Unidad Orgánica de Policía Judicial adscrita a la sede judicial, y una vez ahí se les informará de todas las novedades procesales.

La transformación del procedimiento se produce tras la declaración del pasado 10 de septiembre en la que ninguna de las dos investigadas principales contestó a las preguntas del juez y las acusaciones. Begoña Gómez «se limitó, haciendo uso de su Derecho Constitucional a no declarar, a contestar exclusivamente a las preguntas que le fueron formuladas por su letrado», mientras que Cristina Álvarez, «igualmente acogiéndose al mismo Derecho Constitucional, no prestó declaración».