Hace unos días, Anabel Pantoja estaba disfrutando de unos días de ensueño con varias de sus compañeras y amigas de redes sociales, como Dulceida, Nagore Robles o Susana Molina. Eso sí, la aventura no comenzó de la mejor manera, puesto que una conocida compañía aérea perdió su maleta y la de su hija Alma. Aunque pudieron solucionarlo al día siguiente, lo cierto es que la mala suerte de Anabel Pantoja no había quedado ahí. La sobrina de la tonadillera sufrió un aparatoso accidente por el que acabó con el codo dislocado y por el que ha tenido que ser escayolada. Algo que, desde luego, no estaba en sus planes, y mucho menos cuando tiene a su cargo a su hija, de apenas unos meses de vida. Unos días después de lo sucedido, Giovanna González ha podido hablar con la prima de Kiko Rivera para saber cómo está y, de esta forma, comentarlo con sus compañeros de Vamos a ver.

«Hablé con ella después de lo que le pasó el domingo y su mayor preocupación es que no puede hacer nada con la niña», aseguró la periodista. Lejos de que todo quede ahí, quiso dar más detalles en el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat: «Es el brazo derecho y se siente inútil. Sabe que hay problemas mayores, pero este es el que tiene ella ahora», desveló. Debemos recordar que la sobrina de Isabel Pantoja, en ese aparatoso accidente, se torció el tobillo, por lo que tropezó y cayó de bruces contra el suelo: «Se me dobló el pie y se me salió el codo literal», explicó. Una situación que se produjo cuando fue a por un biberón para su hija Alma. Algo que ella misma relató en su perfil oficial de Instagram, a través de una fotografía compartida en sus historias: «Dos minutos antes de caerme». En la imagen, vemos a la sevillana muy feliz.

De hecho, absolutamente nada hacía presagiar que, un rato después, iba a acabar siendo atendida por los servicios médicos debido al dolor insoportable que estaba sintiendo. «Fue un momento horrible y angustioso, de dolor y desesperación, pero tenía a los mejores amigos a mi lado para no dejarme ni un minuto sola», explicó a sus seguidores de Instagram.

«Fue como si me lo hubiera roto, porque el dolor era insufrible. Creo que, junto al cólico nefrítico que me dio embarazada y esto, ha sido de los peores dolores que he tenido, incluso más que el parto», comentó Anabel Pantoja, y fue más allá: «Estuve 40 minutos esperando una ambulancia, vino, me llevaron al hospital más próximo, me lo colocaron… pero fue horrible».

Por si fuera poco, la influencer hizo hincapié en algo muy concreto: «El dolor era insufrible. No quiero exagerar ni una gota, y no sé si os ha pasado esto, pero fatal. Una cosa tremenda». Y añadió: «Todos saben quiénes son y solo puedo daros las GRACIAS por no soltarme desde entonces. Os quiero. Ahora toca reposar, recuperar y seguir adelante».