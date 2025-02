‘Física o Química. La nueva generación’ está a la altura de la serie original

Ya se puede ver en Atresplayer Física o Química. La nueva generación , reinicio o continuación de la mítica serie juvenil que Antena 3 emitió entre 2008 y 2011. Podríamos decir que la industria audiovisual está en coma y sólo se basa en ideas del pasado por miedo a innovar. Tal vez, pero, en este caso, la estrategia no ha salido mal. Este reseteo respeta los mismos genes del original, con sus pecados (abuso de clichés) y grandezas (emoción y entretenimiento). Física o Química. La nueva generación no innova ( su sola existencia lo demuestra) pero es un producto honesto, dirigido a los fans de la ficción matriz y a un nuevo público curtido en Euphoria o Élite pero que no busquen tanto exceso. De momento sólo se ha emitido un primer episodio bastante redondo que nos deja con ganas de más.

Sinopsis y datos de producción

FoQ. La Nueva Generación supone el retorno, con una nueva temporada, de Física o Química, la popular serie de Antena 3 creada por Carlos Montero (responsable también de Élite y Respira en Netflix) y estrenada en 2008.

Una ficción que se convirtió en todo un fenómeno entre los jóvenes y que catapultó a la fama a sus protagonistas, entre los que se encontraban Úrsula Corberó, Maxi Iglesias, Javier Calvo, Andrea Duro, Angy Fernández o Adam Jezierski, entre otros.

La adolescencia es la época de las primeras veces: las primeras borracheras, las primeras fiestas petting, el primer te quiero… Y el primer duelo.

El nuevo curso del Zurbarán arranca marcado por la pérdida de una alumna, lo que lleva a la cooperativa de padres que ahora dirige el centro a tomar una decisión: crear un grupo de apoyo para los estudiantes.

Así, once adolescentes muy diferentes acaban compartiendo un espacio en el que chocarán de lleno, pero donde también terminarán conociéndose a sí mismos y compartiendo sus ganas de vivir. Y de enamorarse.

No siempre lo nuevo es peor que lo antiguo

«Estos jóvenes de ahora son lo peor. En mí época sí que sabíamos lo que es la vida y el trabajo»: este tópico lo dijeron mis abuelos, mis padres, yo mismo y lo dirán los que tienen ahora 17 años. Parece que las nuevas generaciones son siempre peores que sus antecesoras. No es así y FoQ. La Nueva Generación viene a demostrarlo.

Física o Química arrancó siendo una especie de Anatomía de Grey entre profesores. Se cogía el punto de vista de los docentes novatos para comparar su propio crecimiento personal con el de sus alumnos. Después, como no podía ser de otra manera, la serie derivó a centrarse, sobre todo, en los protagonistas adolescentes, convertidos en auténticos fenómenos culturales.

¿Era necesario un reboot o remake de FoQ? No, pero todo depende de cómo se haga. Si esta nueva serie no tiene nada que ver con el original salvo el nombre del Instituto en el que se desarrolla y algún que otro guiño de guion, ¿por qué se ha querido recuperar la marca? Obviamente es una decisión commercial basada en reanimar una marca para atraer al público nostálgico.

Estamos en una época de muchos comebacks seriéfilos pero, como en todo, se puede hacer bien o mal. Se puede crear un esperpento terrible como fue Upa Next ( continuación de Un paso adelante) o hacer los deberes y servirnos FoQ. La nueva generación, un producto correcto, sin pretensiones, bien ejecutado y que respeta al original. ¿Cómo? Esta nueva serie sigue manejando los códigos tonales de la marca; hay espacio para el culebrón, los excesos, el sexo, las drogas, el amor, el humor y, sobre todo, para la labor del docente. Ese es el germen de Física o Química; la educación (tanto escolar como emocional) como pilar del crecimiento.

El primer capítulo de esta nueva generación destaca por empaque visual aceptable (por cierto, es emocionante ver que la serie está rodada casi íntegramente en mi barrio e incluso en mi propia calle) y una guión bastante funcional. El paraguas narrativo que supone el arranque de la serie (la muerte de una alumna) funciona tanto como excusa argumental para que los protagonistas se junten y avancen así como declaración de intenciones. Esa muerte es consecuencia de una mala gestión social de los problemas de salud mental.

Sobran, sin embargo, muchos tópicos y algunos discursos propagandísticos. Lo malo de la obviedad es que no deja espacio a la reflexión. Es estupendo que se reivindiquen derechos de los distintos colectivos pero se puede hacer de manera menos evidente y más efectiva.

¿Y qué decir de las nuevas estrellas? Me gustan. Rocío Velayos, María Bernardeau, Biel Antón, Kiko Bena, Miguel Fernández, Esther Mejorada, Santiago Garzozi, Julia Camus, Carla Domínguez, Biel Castaño y Rocky, son la siguiente generación de alumnos y la gran mayoría de ellos funciona. Eso sí, me sigo quedando (como me pasaba con FoQ) con el reparto adulto; en este caso son Israel Elejalde, Itziar Miranda, Silma López, Cuca Escribano, Alex Sie y Nany Tovar.