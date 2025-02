Dentro de ‘Ella, maldita alma’, la serie de Telecinco que enfrenta a Martiño Rivas con Maxi Iglesias

Un sacerdote enamorado de la mujer de su primo, esta es la polémica premisa de Ella, maldita alma, la nueva serie que prepara Telecinco. OKDIARIO ha viajado hasta Conil de la Frontera, en Cádiz, para asistir al rodaje de la ficción de Mediaset España en colaboración con Plano a Plano. «Es una historia complicada, mi personaje es complejo. Posiblemente, el que más críticas va a recibir, el que menos guste, nos ha confesado Maxi Iglesias, quién da vida a Fermín, el sacerdote con problemas éticos. Le acompañan Martiño Rivas, y Karina Kolokolchykova como los otros vértices de esta tragedia que promete entretener, emocionar y enganchar a toda la audiencia.

Entre lo humano y lo divino

Para los que somos de una determinada generación, ver a Richard Chamberlain, guapo como él solo, con alzacuellos y perdidamente enamorado de una mujer, marcó un hito cultural e incluso ético. Corría el año 1983 y medio mundo se paralizó con El pájaro espino, miniserie australiana que transformó el eterno conflicto entre fe y deseo en icono pop.

Esta diatriba la hemos visto mil veces en pantalla; desde Buñuel (Simón del desierto, 1965), El sacerdote (Eloy de la Iglesia, 1978) o La Regenta (libro, serie y película) a la segunda temporada de Fleabag. Incluso en la era del destape español, el tema de la fragilidad de la sotana fue el eje de comedias como El hijo del cura ( Mariano Ozores, 1982) o Un curita cañón ( 1974) con Alfredo Landa a la cabeza.

Esa guerra entre el compromiso con lo divino y la tentación carnal, regresa en 2025 con un nuevo rostro torturado. Maxi Iglesias se pone ahora el alzacuellos y el cilicio (en el pecho, por cierto) mientras confiesa el pecado de desear a la mujer del prójimo, en este caso a Ana (Karina Kolokolchykova), una bella ucraniana casada con Isaac (Martiño Rivas), primo del sacerdote. Y todo esto, enmarcado en un entorno único, bello y peligroso. ¿Algo más que pedir?

Viaje a Conil

Conil de la Frontera está demasiado tranquilo en febrero. El viento de levante deja una constante niebla de arena, más de la mitad de los comercios están cerrados y las calles semi vacías. A la espera de la invasión turística que suele llegar a partir de primavera, el idílico pueblo gaditano ha recibido ahora al equipo de rodaje de Ella, maldita alma, serie producida por Mediaset en colaboración con Plano a Plano y creada por Aurora Guerra con César Benítez, Álvaro Benítez, Emilio Amaré y Arantxa Écija al frente de la producción ejecutiva y con la dirección de Iñaki Mercero y Javier Quintas.

A esta pequeña invasión creativa se une, por un par de días, un grupo de periodistas para ver, de cerca, el rodaje de una serie que promete revolucionar a la audiencia de Telecinco- gracias, siempre, al equipo de comunicación de Mediaset España por darnos oportunidades como esta-.

Tras visitar varias localizaciones como el puerto, algunas calles pintorescas y varios patios de flores, aparcamos en el Centro Cultural Santa Catalina, antigua Iglesia Mayor de Conil, epicentro dramático y geográfico de Ella, maldita alma. Allí vemos el rodaje de una pequeña escena en la que nos impacta ver a Maxi Iglesias con sotana.

Maxi Iglesias: «Es mi personaje más complejo»

«Es una historia complicada, mi personaje es complejo. Posiblemente, el que más críticas va a recibir, el que menos guste. La gente me tiene asociado a un tipo de personaje y este no es cómodo, ni está bien visto. En otras series, no hice mal, no engañé a nadie. Gustar, gustará Martiño, que sale guapísimo [risas]. A mí, como espectador, Fermín me da pereza. Como actor, me lo estoy gozando muchísimo», nos confiesa uno de los grandes galanes de nuestra industria audiovisual.

La estrella que nació en la primera generación de Física o Química siempre ha sido encasillado en papeles de chico guapo u objeto de deseo. Aquí lo vuelve a hacer pero con un giro mucho más oscuro. Un cambio de registro que el actor agradece y que a un servidor le recuerda al de Candela Peña en El caso Asunta (ella insistió porque los productores tenían prejuicios por la imagen que daba ). «Es el ejemplo perfecto», me dice Iglesias. «A mí me ha pasado exactamente lo mismo con este personaje. Quiero salirme de lo establecido. Estoy abierto a que me digan: Oye, no se le da bien el papel, igual tiene que volver a lo de antes. Yo trabajo para que eso no pase, pero es una posibilidad. He querido demostrar que lo puedo hacer».

¿Se interpreta de diferente manera a un cura si se es creyente o no? Maxi lo tiene claro: » Tengo respeto por la gente que cree. Si hiciese el personaje de un bombero, me informaría sobre los familiares de los bomberos. Y sobre los propios bomberos. Saber qué les preocupa. Ese es mi respeto, no puedo modificar un libro que lleva existiendo miles de años. Cambiar algo que está más que instaurado. Poner patas arriba una organización que, además, es la mayor empresa que ha existido».

Morbo, belleza y drama: las claves del éxito

Nos muestran, a los periodistas, un trailer de un par de minutos ( montados tras los primeros diez días de rodaje). Termina terminar el visionado y nos preguntan qué nos ha parecido: Respondo sin pensar: «Necesito una ducha fría».Efectivamente, en 60 segundos uno intuye que Ella, maldita alma es una serie honesta. Sabe al público al que va dirigido y no pretende vendernos discursos snobs.

Ver a Maxi Iglesias, sin camiseta, afligido por el deseo hacia una hermosa mujer, mientras que el guapo de Martiño Rivas sufre frente al mar de Cádiz es lo máximo que le podemos pedir a la televisión del entretenimiento.

Esta es una serie de naturaleza comercial, con gente guapa que sufre mucho y con giros de guion de esos que nos vuelan la cabeza. Además, me fio del resultado final esencialmente porque la ficción está creada por Aurora Guerra, posiblemente la persona que mejor sabe escribir melodramas en este país ( suyas son El secreto de Puente Viejo, Acacias 38 o la infravalorada pero estupenda Escándalo: historia de una obsesión).

Ella, maldita alma, que terminará su rodaje a finales de marzo, se emitirá primero en abierto en Telecinco para luego pasar a las plataformas (no sabes aún a cual).

Martiño Rivas: a la sombra del padre

No hemos mencionado, y esto es importante, que Ella, maldita alma, está basada en un relato de diez páginas de Manuel Rivas y es el hijo del propio escritor uno de los protagonistas. «Es la primera vez que hago una adaptación de la obra de mi padre. Yo estoy convencido de que estoy aquí por una intervención directa suya, si no yo sería la última opción probablemente para estar aquí. Creo que necesitaban un actor gallego… Espero que no se arrepientan», bromea Martiño.

Rivas, el hijo, charla en tono burlón. A veces no sabes si se está riendo de tí o contigo, pero siempre es amable y generoso. Su definición de Isaac, su personaje, es entre jocosa y trágica: «Me siento cómodo en el rol de perdedor (risas). En mi vida me sucede con bastante frecuencia, no es algo ajeno a mí, así que estoy navegando aguas conocidas y estoy cerca de la orilla. Es fácil empatizar con el personaje. Llevo muchos años preparándome sin saberlo».

Isaac, es el cornudo, el sufridor que tiene que ver cómo su esposa empieza a enamorarse de su primo y cura del pueblo. Para Martiño, este drama puede llegar incluso a ser comprensible: «Por lo menos me ha ganado un digno rival (Maxi Iglesias), he perdido contra un peso pesado. No es nada de lo que sentirse avergonzado».

¿Se quedaría Martiño a vivir en Conil? «Sí, sólo tengo que encontrar una chica de aquí que todavía no ha aparecido, pero tengo hasta el 14 de marzo» La respuesta del actor nos sorprende y tiramos del hilo. ¿Qué busca en una pareja? «Busco estabilidad y rutina, alguien que no tenga pufos con Hacienda, que pague todos los impuestos, que tenga los papeles al día y todo organizado”, confiesa con una sonrisa irónica.

Karina Kolokolchykova, para Ucrania con amor

Karina Kolokolchykova está nerviosa. Nunca se ha presentado ante la prensa de esta manera, como protagonista de una serie. La hemos visto como secundaria en ficciones como Servir y proteger pero Ella, maldita alma, la va a poner en el mapa como estrella. «No me lo creo mucho, la verdad. Yo aquí estoy haciendo mi trabajo, lo demás ya se verá», nos confiesa con ternura y timidez.

Aunque lleva décadas viviendo en España, Kolokolchykova reconoce que lo más duro de interpretar a Anna ( quién huye de la guerra de su país), ha sido rodar las escenas enmarcadas en Ucrania: «Me sentía culpable porque era fingir que estábamos viviendo algo que, en realidad, está viviendo mucha gente. Excepto mis padres, toda mi familia sigue en Ucrania».

La actriz es extremadamente generosa con nosotros, nos cuenta cómo ir a terapia le ha ayudado a afrontar su personaje o cómo es su día a día: “Yo no salgo casi de casa. Soy bastante aburrida, la verdad (risas). Además, me encanta dormir».

Lo mejor de estos viajes

Terminan 48 horas de viaje, de comer atún, hacer miles de fotos y de intensas y largas charlas con las personas que están detrás de las cámaras ( es el caso de Arantxa Écija, directora de Ficción de Mediaset España y toda una institución patria; directora, productora y creadora de mitos como Los serrano, Águila Roja, Aída o un larguísimo etcétera. Todo un honor debatir con ella sobre la idiosincrasia de la industria).

Termino esta crónica con una anécdota. Varios compañeros de trabajo me han preguntado por el viaje y de qué trataba la serie. «De un cura que se enamora de la mujer de su primo. Ah, y el cura es Máxi Iglesias», he dicho. La respuesta ha sido unánime: «Uffff, ¡Madre mía! ¿Y cuándo dices que se estrena?». Otros que necesitan (como yo), una ducha fría. Hay que darle al público lo que quiere. Por fin tenemos a nuestro Pájaro espino.