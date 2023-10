Javier Calvo comete un grave error en ‘La Resistencia’: “Acaba de decir la dirección de mi casa”

La Resistencia ha recibido en su teatro a Javier Calvo y a Javier Ambrossi, los directores de La Mesías, la nueva serie que acaba de aterrizar en Movistar+. Además de hablar de cómo fue la grabación y el argumento de la ficción, hubo tiempo para hablar de su vida e incluso de contar más de lo que ellos esperaban.

No podían faltar la preguntas habituales del programa sobre el dinero y las relaciones sexuales, aunque los invitados han evitado dar demasiados datos. «Lo del dinero es muy difícil de calcular porque hemos comprado la casa y tenemos una productora», ha apuntaba Calvo, mientras que Ambrossi ha terminado rápido con las dudas: «Mucho dinero y mucho sexo».

Sobre que todo el mundo les conozca por ser pareja y ya no se piense en ellos por separado, quisieron dar su opinión. «Hemos pasado por todo tipo de fases, pero a mí, personalmente, ya me da igual. Aunque pierdes un poco tu identidad», ha confesado Calvo. Diferente piensa Ambrossi: «A mí me gusta, lo reivindico».

Javier Calvo desvela la dirección de su casa ante las cámaras

El presentador de La Resistencia quiso recordar su paso por Operación Triunfo, bromeando que «en Televisión Española hay un botón de los Javis para cuando las cosas van mal», un comentario con el que Calvo se vino arriba y al hacer una broma desveló la dirección de su casa.

«Has dicho nuestra dirección? Es alucinante esto. Acaba de decir la dirección de mi casa. Lo bueno es que nos vamos a mudar», ha alucinado su pareja. Broncano tampoco se lo podía creer, por lo que mostró una cara de asombro al descubrir el enorme problema que estaba pasando.

Por suerte para los directores, el programa es grabado y se pudieron editar las palabras para poner un pitido y evitar que se escuchen cláramente, pero los más hábiles con la lectura de labios pueden descubrir en que céntrico lugar de Madrid viven.

Menos mal que este programa nunca lo hacemos en directo porque se le ha ido la pinza y @javviercalvo ha dado la dirección de casa. Hemos puesto pitidos porque somos buena gente. pic.twitter.com/4qMUFBnDUt — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) October 25, 2023

Tal y como han adelantado, parte de sus ahorros los han gastado en una nueva casa en una localidad a las afueras de la capital, por lo que la mudanza llegará dentro de poco. De esta manera evitarán que los fans puedan acudir a su puerta para verles.