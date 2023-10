Melody en ‘La Resistencia’ ante las preguntas clásicas: «¡Mi padre está viendo el programa!»

El pasado martes 24 de octubre pudimos disfrutar de una nueva entrega de La Resistencia, programa presentado por David Broncano en Movistar Plus+. La invitada de la noche era nada más y nada menos que Melody, una de las artistas más reconocidas de nuestro país. ¡Cuenta con una voz absolutamente prestigiosa!

Melody no solamente tuvo la oportunidad de hablar de sus nuevos proyectos profesionales, sino que hizo balance de su trayectoria: «Cuando empiezas desde tan pequeño a cantar, la gente dice que eres un producto creado. He dejado claro que, si no me gustase, me dedicaría a otra cosa», confesó al presentador de La Resistencia.

Por si fuera poco, entre las muchas confesiones, la artista reconoció que su descubridor, en realidad, fue El Fary: «Le presenté mi maqueta y le encantó». Poco después, y como no podía ser de otra manera, David Broncano quiso hacerle las preguntas clásicas del programa: dinero en el banco y relaciones sexuales en el último mes.

→ @soyyomelody: «El Fary fue mi descubridor» Seguro que ya lo sabéis de sobra pero aquí hemos flipado más de uno. pic.twitter.com/B53tBjzHMP — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) October 24, 2023

La cantante trató de dar largas para evitar responder, sobre todo, a la última de las dos preguntas. «Estoy fatal, me han llamado un día que estoy malita y estaba en el médico», comenzó diciendo la invitada de La Resistencia. Broncano, por su parte, empezó a enumerar las puntuaciones para hacer valoración de las relaciones sexuales en el último mes.

«A mí no me digas números. Mi novio está todo el día trabajando y yo igual», aseguró la artista. «Siempre se puede…», comenzó diciendo el presentador de televisión. «¡Déjame en paz! Que está mi padre viendo el programa. Mándale un saludo y lo dejamos ahí», afirmó la invitada, para tratar de salir airosa de la situación.

Pero nada más lejos de la realidad. David Broncano quiso dirigirse a Lorenzo Molina, padre de la cantante: «Lorenzo, sé que estás viendo el programa y sé que tu hija Melody es lo que más quieres, pero también tendrá que follar la muchacha». Entre risas, la invitada reconoció lo siguiente: «Uy qué malo. Dios mío de mi vida, ¡esto yo no me lo esperaba!».