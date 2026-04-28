La UE obliga a hacer cambios en los tarros de miel a partir de junio: se sospecha que la importada está adulterada

Desde este mes de junio, todos los tarros de miel tendrán que indicar el país de origen según un decreto publicado por la UE. El decreto, hasta el momento, sólo era obligatorio para las envasadas en Francia desde 2022, pero ahora la obligación se extiende a todos los tarros de miel.

La directiva europea de 2024 sobre el desayuno tenía como objetivo combatir la importación a la Unión Europea de miel adulterada mediante la adición de azúcares. Se basaron en los resultados de una investigación de la Comisión Europea que reveló que casi la mitad de 320 muestras de miel importadas eran sospechosas de infringir la normativa comunitaria.

Cerca del 74% de la miel procedente de China fue considerada sospechosa, al igual que casi toda la miel importada de Turquía (un 93%) y toda la miel inspeccionada del Reino Unido. También se han analizado muestras de países como Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Rumanía, España, Suecia, Noruega y Suiza.

Nueva normativa de la UE

Con esta nueva normativa, todos los tarros de miel deberán indicar todos los países de origen, en orden descendente de peso, con el porcentaje exacto que representa cada país en el tarro y un margen de error del 5%. Además, el decreto establece oficialmente la denominación «jugo de fruta con contenido reducido de azúcar» a productos cuyo contenido de azúcares naturales se haya reducido en al menos un 30 % mediante procesos que preserven las características de la fruta.

El texto también confirma el aumento de la cantidad mínima de fruta de 350 gramos a 450 gramos por kilo de mermelada, con excepciones, sobre todo para las grosellas y la fruta de la pasión. Aquellos productos que no cumplan estas normas, pero que hayan sido etiquetados o comercializados antes del 14 de junio, podrán seguir vendiéndose hasta agotar existencias.